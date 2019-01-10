Пропавших детей будут искать с помощью геолокации
Документ вносит поправки в закон "Об оперативно-разыскной деятельности". В случае согласия одного из родителей ребенка или его законного представителя правоохранители могут получить данные о местонахождении пропавшего на основе геолокации оборудования – смартфона, планшета или другого устройства.
"В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-разыскного мероприятия орган, осуществляющий его, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-разыскного мероприятия либо прекратить его проведение", – говорится в законопроекте.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемые меры позволят ускорить поиск детей. "Это время может оказаться бесценным, если, например, ребенок заблудился, потерялся, или с ним случилась беда", - подчеркнул парламентарий.
В свою очередь зампред нижней палаты Ирина Яровая привела данные статистики, согласно которым 10% возбуждаемых разыскных дел связаны с исчезновением несовершеннолетних. Правоохранители, спасатели и общественники нуждаются в предлагаемом законопроекте, отметила она.
Напомним, 10 января Госдума открыла весеннюю сессию. Традиционно она продлится до середины лета.
Выступая перед коллегами-депутатами, Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата ставит в приоритет рассмотрение общественно-значимых законопроектов. Нормативно-правовой акт о доступе к мобильной геолокации детей – один из них. Также спикер выделил законопроекты о доступе родственников в реанимацию, о паллиативной медицинской помощи.
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