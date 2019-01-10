Пропавших детей будут искать с помощью геолокации

Правоохранительные органы смогут по заявлению родителей оперативно получить доступ к данным геолокации смартфона или планшета ребенка, что ускорит его розыск. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя соответствующий законопроект. В четверг, 10 января, депутаты приняли нормативно-правовой акт в первом чтении.



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