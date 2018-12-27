Госдума поможет волонтерам
Депутаты приступят к рассмотрению этих важных вопросов сразу же после новогодних праздников. Речь идет о законопроекте о госзаказе на оказание услуг в социальной сфере. Кроме того, депутаты уделят внимание упрощению процедур признания социально ориентированных НКО исполнителем общественно полезных услуг.
Как сказал Володин, профильные комитеты палаты уже в январе начнут готовить эти темы для рассмотрения на пленарных заседаниях Думы. Принятие законопроектов облегчит доступ социально ориентированных НКО к оказанию социальных услуг, уверен спикер.
Еще одна важная проблема – оказание паллиативной помощи тяжелобольным людям. Депутаты обсудят ее с представителями гражданского общества и экспертами, на этот счет уже есть правительственная инициатива.
"Все эти решения ждет общество. Они важны для того, чтобы в нашей жизни было больше добра и помощи друг другу", – сказал Володин.
Сегодня, 27 декабря в Кремле под председательством президента Владимира Путина прошло заседание Госсовета. Глава государства подвел итоги Года добровольца. Он отметил, что волонтеров в стране становится все больше и поблагодарил всех, кому небезразлична эта тема.
В Кремле под председательством Президента @KremlinRussia прошло заседание Государственного совета, посвященное развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций.— Государственная Дума (@dumagovru) 27 декабря 2018 г.
В заседании участвовал Председатель Государственной Думы и руководители фракций ГД pic.twitter.com/DTAYz1bJjO
По словам Путина, правительство продолжит поддерживать волонтерство и уже разработало концепцию развития этой сферы до 2025 года. Президент предложил главам регионов присоединиться к движению и тем самым подать пример другим людям.
Также глава государства призвал снять лишние ограничения в здравоохранении и социальной сфере. Кроме того, по его словам, нужно обучить госслужащих навыкам взаимодействия с добровольцами.
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