"Нас ждет кошмар": мощный ответ на катастрофу Ил-20 вызвал панику
В Израиле выразили опасения в связи с реакцией нашей страны на трагедию с российским военным самолетом 17 сентября. Местные средства массовой информации признали, что вооружение Сирии С-300 может привести к "серьезным последствиям" для ВВС Израиля.
По данным РИА ФАН, "9-й канал" в Израиле задался вопросом: "Через две недели нас ждет кошмар?" The Jerusalem Post считает, что появление у армии Сирии этих комплексов позволит "глубоко модернизировать" противовоздушную оборону республики и создать "угрозу для израильских самолетов".
Haaretz пишет, что поставка С-300 не дает Дамаску гарантий абсолютной защиты от ударов с воздуха извне. Однако ЗРК могут поставить под угрозу деятельность израильских ВВС в регионе. Журналист отметил, что "Израилю придется дважды подумать перед следующей атакой".
Большие опасения в связи с мощным ответом России на авиакатастрофу выразили и в США. Там считают, что передача С-300 Сирии может привести к усилению угрозы для американских сил в САР, сообщает RT. В пресс-службе Госдепа заявили, что "дальнейшая поставка Россией режиму Асада современных систем противовоздушной обороны лишь увеличит риск эскалации и без того опасной обстановки, а также риск для сил США и их партнеров", проводящих в Сирии операции против террористов.
США и Израиль озвучили позицию по поставке Сирии Россией ЗРК С-300 - страны считают поставку способствующей усилению напряженности в регионе#США #Израиль #С300 #Сирия #Россия #поставка #ПВО #Ил20 #новости #новиниhttps://t.co/VAWNNCNgLX— ZN.UA Зеркало недели (@zn_ua) 25 сентября 2018 г.
В свою очередь Минобороны России представило новые данные о крушении Ил-20 в Средиземном море. Они взяты с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системой С-400, которая находится на авиабазе Хмеймим, передает Life.ru.
По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, технические возможности комплекса позволяют обнаруживать и сопровождать высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории. Он подчеркнул, что новые данные доказывают вину ВВС Израиля в крушении российского самолета с 15 военнослужащими на борту. Конашенков добавил, что действия израильских истребителей могли угрожать и пассажирским лайнерам.
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