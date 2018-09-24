Страшную смерть российского Ил-20 восстановили по минутам
По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Латакии так, чтобы избежать встречи с новейшими зенитными комплексами "Бук" и "Панцирь", состоящими на вооружении ПВО Сирии. Он поминутно восстановил трагедию, в которой погибли 15 российский военных.
В 21:31 Ил-20 выполнял задачу в идлибской зоне. В это время четыре израильских истребителя F-16 заняли зону патрулирования в 90 километрах западнее Латакии.
С 21:39 по 21:42 российская сторона получила сообщение от израильских военных о том, что по объектам на севере Сирии будут нанесены удары. Именно там, где находится Ил-20. Ему дали указание лететь на нашу базу в Хмеймим, уйдя из опасной зоны, передает "Московский комсомолец".
В 21:40 F-16 бомбили объекты не на севере, а на западе, в Латакии. Они не улетели, судя по всему, готовясь ко второму заходу. В 21:51 сирийские ПВО атаковали F-16.
В 21:59 российский самолет готовился заходить на посадку на базу Хмеймим. В этот момент с ним сблизился один из истребителей F-16. Такой маневр сирийское ПВО оценили как попытку второй атаки.
В 22:03 сирийская ракета поразила Ил-20. В 22:07 наш самолет-разведчик пропал с экранов радаров. В 22:59 российское командование сообщило израильским военным о бедствии и объявило о начале спасательной операции.
ВВС Израиля настаивают на своей непричастности к крушению Ил-20, оспаривая версию о "преступной халатности" их военных, передает Ura.ru. Также израильская сторона заявила, что своевременно задействовала механизм предотвращения конфликтов в небе.
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