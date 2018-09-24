Ответ Шойгу на уничтожение Ил-20 заставил Запад трепетать
С-300 существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО. По словам Шойгу, действия Израиля, послужившие причиной крушения самолета Ил-20, вынудили нашу страну принять ответные меры, направленные на повышение безопасности российских военных в Сирии.
Комментируя обстоятельства гибели Ил-20, министр обороны отметил, что "израильские экипажи, прекрасно зная воздушную обстановку, прикрылись российским самолетом, что привело к его поражению". С-300, вызывающий страх и трепет у Запада, способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров. Кроме того, комплекс может поражать несколько воздушных целей, сообщает RT.
Напомним, что Ил-20 по ошибке был сбит сирийской ПВО в ночь на 18 сентября. Погибли 15 российских военных. Ракета, выпущенная ЗРК С-200, предназначалась израильским F-16, которые атаковали объекты в районе Латакии.
Шойгу анонсировал передачу С-300 в Сириюhttps://t.co/syaST9sSDx pic.twitter.com/2jLjBUyTC4— События дня (@GazetaRu) 24 сентября 2018 г.
В Минобороны России расценивают действия Израиля как преступную халатность, передает НСН. Израильская сторона с такими выводами не соглашается и вину не признает.
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