Крымский мост назвали рискованным объектом Путина. Украинские псевдоэксперты продолжают соревноваться в игре "Кто придумает самый нелепый прогноз о сроке службы моста?"

Очередным персонажем, пытающимся доказать, что Крымскому мосту осталось недолго, стал бывший заместитель министра чрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша. Со знанием дела он заявил, что центральная часть грандиозного сооружения является самой уязвимой, она будет наиболее подвержена всевозможным испытаниям на прочность, стойкость и выносливость.

"Всегда будет существовать вероятность того, что этот мост будет разрушен вследствие того, что он находится в критичной зоне, которая подвержена природным катаклизмам – очень сильные штормы, которые начинаются в той местности с ноября месяца и продолжаются практически до лета", – заявил очередной "провидец".

Кваша предостерег тех, кто дает мосту какие-то долгосрочные гарантии. "Я не уверен, что этот мост способен выдержать природные стихии", - сказал бывший член правительства.





С похожими предсказаниями выступил недавно еще один "аналитик", правда, на этот раз российский. В интервью украинскому изданию бывший научный сотрудник РАН, член одной из либеральных партий Юрий Медовар запустил в медиапространство такую страшилку: Крымскому мосту осталось стоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов.

Ученый-либерал заявил, что мост, оказывается, никто не принимал и не нагружал так, как положено. Восьми КамАЗов, одним из которых управлял лично президент России, по мнению господина Медовара, мало. Нужны не восемь, а 1008 полностью загруженных самосвалов, сказал научный деятель.





Кстати, два года назад этот "ученый" показывал свои глубокие познания в вопросах возведения Крымского моста. Тогда он безапелляционно заявил, что переправу построить невозможно.

Помимо жутких прогнозов, украинские СМИ не устают выдавать своим читателям и другие страшилки. "Крымский мост опустел", - растрезвонили журналисты в самый разгар летнего сезона. Работники пера в упор не увидели потоки машин, в которых десятки тысяч россиян возвращались из отпусков.





Ну и, конечно, украинские политики постоянно пинают Россию и грозятся уничтожить мост. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук договорился до того, что возложил на высшие силы задачи по уничтожению переправы. Нардеп назвал конструкцию "вражеской инфраструктурой" и заявил, что лично принял бы участие в ее ликвидации, если бы занимал должность министра обороны.

Но дальше всех пошел малоизвестный даже у себя на родине украинский драматург Александр Подервянский. Прозаик и драматург пишет матерные произведения, названия которых нельзя даже произнести вслух. Недавно он предположил, что день падения Крымского моста станет днем национального единения: все выйдут в этот день на улицы в вышиванках и будут веселиться.





Персонажей, подобных Подервянскому, на Украине немало. Причем, в отличие от этого, с позволения сказать писателя, они широко известны в России. К примеру, комик и актер Владимир Зеленский – частый гость в нашей стране, снимается у российских режиссеров, а в перерывах издевается над защитниками Донбасса и обливает грязью Россию.

"Я нахожусь в сердце России – если у нее, конечно, осталось сердце" – вот такую фразу позволил себе Зеленский в интервью, которое давал, находясь в Москве. Все помнят и финансовую поддержку, оказанную бывшим кавээнщиком нацбатальону "Донбасс", участвовавшему в силовой операции на востоке Украины.





Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту открыл в мае 2018 года президент Владимир Путин. В следующем году по мосту пойдут первые поезда, там откроется регулярное железнодорожное сообщение.