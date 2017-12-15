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Общество

Улюкаеву дали восемь лет строгого режима

Алексей Улюкаев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова вынесла приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. 
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Также экс-главе Минэкономразвития придется заплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. Алексея Улюкаева в настоящее время берут под стражу в зале суда. Последний год он провел под домашним арестом.

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Алексей Валентинович Улюкаев

Алексей Валентинович Улюкаев экс-министр экономического развития России

"Суд установил, что Улюкаев виновен в получении взятки в особо крупном размере", – цитирует судью ТАСС. По ее словам, суд пришел к выводу, что экс-чиновник, будучи министром экономического развития России, мог повлиять на ход сделки по приватизации "Башнефти". Суд детально изложил обстоятельства процесса приватизации компании, установленные по показаниям представителей правительства и документам, сопровождавшим сделку. По словам Ларисы Семеновой, Улюкаев действовал по заранее составленному плану, из корыстных побуждений "и с осознанием того, что ход приватизации "Роснефти" зависит от него". 

Напомним, в ноябре 2016 года Алексея Улюкаева задержали с поличным при передаче взятки в офисе "Роснефти". Это было первое в истории России задержание министра федерального уровня. 15 ноября президент освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия.

Прокуратура требовала приговорить бывшего министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, а также лишить его государственных наград. В свою очередь экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности.

Автор: Людмила Фоканова15 декабря 2017, 13:56

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