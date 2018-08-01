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Общество

"Собянинские льготы" начали действовать в электричках

Фото: stroi.mos.ru
Столичные жители, имеющие льготы, с 1 августа могут бесплатно пользоваться поездами пригородного сообщения. Как говорится на сайте Сергея Собянина, новой льготой смогут воспользоваться 1,6 миллиона жителей Москвы.
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Согласно вступившим силу изменениям, бесплатный проезд для москвичей-льготников действует на всех электричках и не зависит от числа поездок. "Для проезда необходимо иметь при себе социальную карту москвича и оформить бесплатный билет", – сообщается на портале.

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Москвичи, имеющие право на бесплатный проезд, могут воспользоваться им во всех категориях пригородных поездов. Для этого необходимо оформить проездной документ в пригородной кассе, предоставив подтверждающие льготу документы.

При первом обращении в кассу на социальную карту будут записаны данные о праве ее владельца на льготу. "В дальнейшем бесплатный билет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате", – указывается в сообщении.

Фото: stroi.mos.ru

Столичные льготники теперь могут бесплатно ездить на всех категориях пригородных поездов, включая скорые и экспрессы. Это правило распространяется на все станции Москвы и Подмосковья, а также остановочные пункты, имеющие беспересадочное сообщение с этими двумя регионами. Речь идет о таких городах, как Рязань, Владимир, Тула, Калуга, Тверь, Гагарин, Александров и других.

Фото: stroi.mos.ru

Сергей Собянин ранее заметил, что электрички – неотъемлемая составляющая столичной транспортной системы. Поездки на этом виде транспорта в Подмосковье, по его словам, ничем не отличаются от аналогичных поездок по Москве на метро. Поэтому, считает он, справедливо предоставить льготным категориям москвичей право бесплатного проезда в электричках.

Сергей Собянин. Фото: stroi.mos.ru

Добавим, что таким правом обладают пенсионеры, почетные доноры Советского Союза, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов, родитель инвалида с детства, один из родителей в многодетной семье, один из тех, кто воспитывает ребенка-сироту, приемные родители – участники пилотного проекта по их поддержке, приемные семьи детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.

Автор: Дмитрий Куклин1 августа 2018, 12:09

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