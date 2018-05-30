В Москве появится новый вокзал

В столице станет одним железнодорожным вокзалом больше. Он, по словам мэра города Сергея Собянина, войдет в состав нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская". Здесь пассажиры смогут пересесть на несколько линий метро, Московское центральное кольцо или пригородные электрички.



Как рассказал столичный градоначальник, новый ТПУ появится на пересечении Рязанского проспекта и Московского центрального кольца. В течение пары лет там будут открыты две станции метро "Нижегородская" Кожуховской ветки и Большой кольцевой линии (БКЛ).



"Здесь же можно будет перейти на МЦК, – цитируют главу города "Аргументы и факты". – Платформу Карачарово передвинут поближе к станциям метро и соединят удобным переходом".

Таким образом, по словам мэра Москвы, в одном месте сойдутся четыре линии метро, Московское центральное кольцо и электрички. "Получится уникальный пересадочный узел, – резюмировал Сергей Собянин. – Возможно, он станет крупнейшим в Москве".

Согласно планам властей города, в составе ТПУ будет создана разворотная площадка для автобусов, а также организована стоянка такси. Кроме того, проектом предусмотрено обустройство дополнительных подъездных путей к транспортно-пересадочному узлу. Один из них, который соединит Третье кольцо и "Рязанскую", начнут строить уже в следующем году.



Ожидается, что после ввода в эксплуатацию всех объектов ТПУ "Рязанская" будут пользоваться около 400 тысяч человек ежесуточно. А впоследствии, когда РЖД завершит строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань, не исключено, что поезда станут делать остановку на платформе Карачарово. То есть, в городе появится еще один вокзал.



Ранее глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин заявил, что в часы пик пассажиропоток на ТПУ "Рязанская" будет достигать 90 тысяч человек. Эта цифра, по его словам, сопоставима с загруженностью площади трех вокзалов.

