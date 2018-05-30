Что построено в Москве за последние годы

Москва поражает темпами строительства: за последние годы облик столицы существенно изменился. Построены десятки станций метро, новые дороги, жилые дома и социальная инфраструктура. Городской Стройкомплекс подошел к своему 30-летию с портфелем успешно реализованных проектов и грандиозными планами на будущее.

Глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин напомнил, что Москва входит в десятку крупнейших мегаполисов мира. "У нас необычная форма и концентрации строительных ресурсов. В городе проживает один миллион человек, прямо или косвенно имеющие отношение к строительной отрасли", – сказал заммэра.

Стройкомплекс Москвы – огромная машина, созданная 30 лет назад, быстро и эффективно развивающаяся. За последние семь лет столица прошла путь, который крупнейшие мегаполисы мира, такие как Нью-Йорк, проходили десятилетиями. Сегодня по темпам строительства Москва является мировым лидером, указал Хуснуллин.

По его словам, сейчас город нацелен и дальше развивать транспортную инфраструктуру. Она не только повышает мобильность горожан, но и создает новые рабочие места, привлекает многомиллионные инвестиции. А каждый рубль, вложенный в строительство в Москве, в итоге возвращается в бюджет в двойном или тройном размере.





За последние семь лет только протяженность московского метро увеличилась на 30%: на схеме метрополитена появились 64 новые станции. Поземка вышла за МКАД и уже добралась до ближайших районов Подмосковья. Только с начала 2018 года сданы в эксплуатацию восемь станций, всего в этом году планируется построить 28 станций. Метро пришло в 37 новых районов города, включая Новую Москву.





Теперь на очереди – связать МЦК, метро и железнодорожные линии пригородного сообщения в единое целое. Московские центральные диаметры - масштабный проект, за который взялся город в этом году. Благодаря ему жители Подмосковья смогут добираться в любую точку столицы в два раза быстрее. Для всего населения Московской агломерации появятся сотни новых маршрутов, заверил Марат Хуснуллин.





Московские метростроители также продолжают строить Большую кольцевую линию. Пять из 32 станций уже принимают пассажиров, после запуска в эксплуатацию Москва побьет рекорд Пекина – кольцевая линия метро станет самой большой в мире.

Что касается автомобильных дорог, то их построено за последние семь лет почти 700 километров. Это практически расстояние от Москвы до Петербурга. Хуснуллин пообещал, что Москва будет и дальше держать такой темп – около ста километров дорог в год.





"Мы внедрили программу развития искусственных транспортных сооружений. Каждый третий мост, тоннель или эстакада построены в Москве за последние семь лет. За счет этого нам удалось улучшить ситуацию с пробками", - отметил глава Стройкомплекса.

Говоря о строительстве социальных объектов, Хуснуллин напомнил, что столичным властям удалось решить проблему с очередями в детские сады. За последние годы в Москве построено около 300 школ и дошкольных учреждений, восемь объектов здравоохранения.





Новые районы в городе теперь строятся с обязательным наличием в них объектов социальной инфраструктуры, а тем, где их не хватает, власти сразу же принимают решение о строительстве новых поликлиник или детских садов. Как уточнил глава Стройкомплекса, около 40% таких объектов строится за счет инвесторов.

Развивается в Москве и спортивная инфраструктура. В преддверии мундиаля Москва стала футбольной столицей мира, ометил Хуснуллин. "Мы смогли полностью сохранить внешний исторический вид стадиона "Лужники", но при этом сделали его современным и отвечающим самым высоким мировым стандартам", – сказал заместитель мэра.





Также к чемпионату мира по футболу построены стадионы "Спартак" и ЦСКА, до конца года будет введен еще один – "Динамо". Помимо этого, в городе появились девять футбольных полей для детско-юношеских спортивных школ. Заниматься футболом в Москве сейчас может практически каждый желающий.

Сказал Марат Хуснуллин и о мегапроектах, успешно реализуемых в Москве. В первую очередь, это программа реновации. Аналогов таких проектов в мире не существует. До конца этого года, по прогнозу главы Стройкомплекса, жильцы еще 30-40 домов переедут в новые квартиры. "Это колоссальная программа, которая преобразит вид города. По сути она стала мегапроектом мирового масштаба", – отметил Хуснуллин.





Также глава Стройкомплекса отметил успешную реализацию проекта Новой Москвы – присоединенных к городу территорий, которые успешно развиваются. Город создает там новые рабочие места, строит жилье, за счет этого повышается его доступность.

Еще два знаковых проекта – киноконцертный зал в парке "Зарядье" и детский центр развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме. Первый опробуют уже в июне – там пройдет Международный Урбан-форум, второй планируется открыть в 2019 году. Также в Москве вскоре появится самый высокий в Европе небоскреб, он станет частью комплекса Москва-Сити.



