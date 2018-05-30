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Недвижимость

Что построено в Москве за последние годы

Фото: wikipedia.org/Pasquale Paolo Cardo
Москва поражает темпами строительства: за последние годы облик столицы существенно изменился. Построены десятки станций метро, новые дороги, жилые дома и социальная инфраструктура. Городской Стройкомплекс подошел к своему 30-летию с портфелем успешно реализованных проектов и  грандиозными планами на будущее.

Продолжение: В Москве появится новый вокзал
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Глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин напомнил, что Москва входит в десятку крупнейших мегаполисов мира. "У нас необычная форма и концентрации строительных ресурсов. В городе проживает один миллион человек, прямо или косвенно имеющие отношение к строительной отрасли", – сказал заммэра.

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Сюжеты Развитие Москвы

Стройкомплекс Москвы – огромная машина, созданная 30 лет назад, быстро и эффективно развивающаяся. За последние семь лет столица прошла путь, который крупнейшие мегаполисы мира, такие как Нью-Йорк, проходили десятилетиями. Сегодня по темпам строительства Москва является мировым лидером, указал Хуснуллин.

По его словам, сейчас город нацелен и дальше развивать транспортную инфраструктуру. Она не только повышает мобильность горожан, но и создает  новые рабочие места, привлекает многомиллионные инвестиции. А каждый рубль, вложенный в строительство в Москве, в итоге возвращается в бюджет в двойном или тройном размере.

Фото: stroi.mos.ru

За последние семь лет только протяженность московского метро увеличилась на 30%: на схеме метрополитена появились 64 новые станции. Поземка вышла за МКАД и уже добралась до ближайших районов Подмосковья. Только с начала 2018 года сданы в эксплуатацию восемь станций, всего в этом году планируется построить 28 станций. Метро пришло в 37 новых районов города, включая Новую Москву.

Фото: stroi.mos.ru

Теперь на очереди – связать МЦК, метро и железнодорожные линии пригородного сообщения в единое целое. Московские центральные диаметры - масштабный проект, за который взялся город в этом году. Благодаря ему жители Подмосковья смогут добираться в любую точку столицы в два раза быстрее. Для всего населения Московской агломерации появятся сотни новых маршрутов, заверил Марат Хуснуллин.

Фото: wikipedia.org

Московские метростроители также продолжают строить Большую кольцевую линию. Пять из 32 станций уже принимают пассажиров, после запуска в эксплуатацию Москва побьет рекорд Пекина – кольцевая линия метро станет самой большой в мире.

Что касается автомобильных дорог, то их построено за последние семь лет почти 700 километров. Это практически расстояние от Москвы до Петербурга. Хуснуллин пообещал, что Москва будет и дальше держать такой темп – около ста километров дорог в год.

Фото: stroi.mos.ru

"Мы внедрили программу развития искусственных транспортных сооружений. Каждый третий мост, тоннель или эстакада построены в Москве за последние семь лет. За счет этого нам удалось улучшить ситуацию с пробками", - отметил глава Стройкомплекса.

Говоря о строительстве социальных объектов, Хуснуллин напомнил, что столичным властям удалось решить проблему с очередями в детские сады. За последние годы в Москве построено около 300 школ и дошкольных учреждений, восемь объектов здравоохранения.

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

Новые районы в городе теперь строятся с обязательным наличием в них объектов социальной инфраструктуры, а тем, где их не хватает, власти сразу же принимают решение о строительстве новых поликлиник или детских садов. Как уточнил глава Стройкомплекса, около 40% таких объектов строится за счет инвесторов.

Развивается в Москве и спортивная инфраструктура. В преддверии мундиаля Москва стала футбольной столицей мира, ометил Хуснуллин. "Мы смогли полностью сохранить внешний исторический вид стадиона "Лужники", но при этом сделали его современным и отвечающим самым высоким мировым стандартам", – сказал заместитель мэра.

Марат Хуснуллин. Фото: wikipedia.org

Также к чемпионату мира по футболу построены стадионы "Спартак" и ЦСКА, до конца года будет введен еще один – "Динамо". Помимо этого, в городе появились девять футбольных полей для детско-юношеских спортивных школ. Заниматься футболом в Москве сейчас может практически каждый желающий.

Сказал Марат Хуснуллин и о мегапроектах, успешно реализуемых в Москве. В первую очередь, это программа реновации. Аналогов таких проектов в мире не существует. До конца этого года, по прогнозу главы Стройкомплекса,  жильцы еще 30-40 домов переедут в новые квартиры. "Это колоссальная программа, которая преобразит вид города. По сути она стала мегапроектом мирового масштаба", – отметил Хуснуллин.

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine

Также глава Стройкомплекса отметил успешную реализацию проекта Новой Москвы – присоединенных к городу территорий, которые успешно развиваются. Город создает там новые рабочие места, строит жилье, за счет этого повышается его доступность.

Еще два знаковых проекта – киноконцертный зал в парке "Зарядье" и детский центр развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме. Первый опробуют уже в июне – там пройдет Международный Урбан-форум, второй планируется открыть в 2019 году. Также в Москве вскоре появится самый высокий в Европе небоскреб, он станет частью комплекса Москва-Сити.

Фото: Dni.Ru

Автор: Александр Комаров30 мая 2018, 09:43

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