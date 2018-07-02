На улицы Москвы вышел агитационный Джигурда-мобиль

Объявивший о своем участии в выборах мэра Москвы актер Никита Джигурда своеобразно отметил победу российской сборной над командой Испании. По случаю такого события на столичных улицах появился агитационный Джигурда-мобиль.

На большом фургоне красуются сам Джигурда, держащий в руках одну из башен Кремля и надпись "Я верну Москве секс!" Подписчики актера уже оценили его акцию, назвав машину "супер-мега крутой". Кто-то в комментариях к посту Джигурды в Instagram пригласил его агитационный автомобиль в Красногорск.

Напомним, что 12 июня Никита Джигурда объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. Свое решение он оформил в виде стихотворения. "Улыбайтесь, господа, улыбайтесь,/ я принял решение и иду в мэры Москвы,/ зная и видя что творится... не стесняйтесь/ подержать меня! И не пожалеете вы!!", – написал он на своей странице в Instagram. В своем видеообращении он пообещал "сказать вслух то, о чем говорят многие".

"Я вижу много несправедливости в нашем городе и хорошо представляю, ради кого я хочу пойти на выборы", – заметил Никита Джигурда. Судя по его видеообращению, артист намерен бороться за права автомобилистов, которых ущемляют платные парковки и пешеходные улицы в центре города. Поклонники одобрили решение артиста.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) 2 Июл 2018 в 2:33 PDT

Также Джигурда заручился поддержкой многочисленных футбольных фанатов, которых в Москве сейчас десятки тысяч. Помощники артиста собирают подписи в его поддержку в самой гуще столичных фан-зон. Помимо российских болельщиков, поставить подпись за актера могли даже иностранцы. Кто-то собственными глазами видел, как болельщики сборной Аргентины и Мексики якобы ставили автографы в поддержку Никиты Джигурды. Конечно, подписные листы еще неоднократно будут проверяться в штабе, где брак отсеется.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Предвыборная кампания совпала со стартом в российской столице чемпионата мира по футболу. С тех пор о своем желании побороться за пост главы города сообщили уже многие горожане: политики, актеры, шоумены и малоизвестные простые местные жители. В числе кандидатов на пост градоначальника и действующий глава города Сергей Собянин. Окончательный список претендентов будет обнародован до 14 июля.