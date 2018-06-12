У Собянина на выборах появился конкурент

Известный российский актер Никита Джигурда на своей странице в Instagram объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. Поклонники поддержали решение артиста.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября, однако потенциальные кандидаты на эту должность начали активизироваться уже в первый месяц лета. У Сергея Собянина, который своей деятельностью на посту главы города уже доказал свою эффективность, появился конкурент.

И если нынешний градоначальник может опираться на сухой язык цифр и объективные положительные изменения в жизни столицы, то его конкурент, по всей видимости, изберет несколько другую тактику. О желании выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы объявил эпатажный актер Никита Джигурда.

Свое решение он оформил в виде стихотворения. "Улыбайтесь, господа, улыбайтесь,/ я принял решение и иду в мэры Москвы,/ зная и видя что творится... не стесняйтесь/ подержать меня! И не пожалеете вы!!", – написал он на своей странице в Instagram. В своем видеообращении он пообещал "сказать вслух то, о чем говорят многие".

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) 12 Июн 2018 в 4:05 PDT

Доказательством тому, что это не мимолетная шутка артиста, а его осознанное решение, служит тот факт, что свое желание выдвинуться в мэры Москвы Никита Джигурда подтвердил и в следующем видео. Его он также сопроводил стихотворными строчками: "От Джигурдизма не будет вреда.../в мэры Москвы идет Никита Джигурда!".

"Я вижу много несправедливости в нашем городе и хорошо представляю, ради кого я хочу пойти на выборы", – заметил Никита Джигурда. Судя по его видеообращению, артист намерен бороться за права автомобилистов, которых ущемляют платные парковки и пешеходные улицы в центре города.