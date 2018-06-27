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Общество

Фанаты-иностранцы поддержали Джигурду на выборах мэра Москвы

Никита Джигурда. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, первенство переходит в решающую стадию – определяются участники стадии плей-офф. Одновременно в эти же дни в российской столице выходит на финишную прямую кампания по выборам мэра Москвы. Таким образом, два важных для жителей города события плотно переплелись. Причем, подчас даже сложно представить насколько. 
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За последние две недели иностранные болельщики стали неотъемлемой частью жизни российской столицы. Они присутствуют повсюду, в любое время дня и ночи и кажется, что так было и будет всегда – городские улицы уже сложно представить без веселой разноцветной публики. Порой они настолько тесно интегрируются в московскую жизнь, что доходит до смешного.

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Москвичи знают, что матчи финальной части мундиаля проходят в Москве одновременно с кампанией по выборам столичного градоначальника. Старт ей был дан в начале июня. С тех пор о своем желании побороться за пост главы города сообщили уже многие горожане: политики, актеры, шоумены и малоизвестные простые местные жители.

В числе тех, кто включился в предвыборную гонку оказался и эпатажный актер Никита Джигурда, который выдвинул свою кандидатуру под лозунгом: "Я верну Москве секс!" Он пообещал собрать вокруг себя армию сторонников и победить на выборах, которые пройдут в начале осени.

Первый шаг к победе, если верить его словам, уже сделан. Согласно заявлению актера, он собрал в свою поддержку миллион подписей москвичей. По сложившейся традиции, оригинальное сообщение об этом он разместил на своих страницах в соцсетях. В подтверждение достигнутого результата Джигурда награждает десять избранных волонтеров своего штаба за проделанную работу.

Он называет сегодняшний день большим – Днем миллиона подписей. "За мной миллион голосов, за мной миллион москвичей, – громогласно сообщает актер. – Грядет эра Джигурды!" В завершении обряда – иначе это и не назовешь – все находящиеся в кадре повторяют заклинание "Мэр – звезда – Джигурда".

Впрочем, если верить соцсетям, то радоваться кандидату в столичные градоначальники рановато – тут и там всплывает информация о том, что сборщики подписей в его поддержку могли перестараться. Дело в том, что, одним из мест работы волонтеров были места скопления футбольных болельщиков, которых в эти дни в Москве видимо-невидимо.

С одной стороны, конечно, это помогает получать автографы в поддержку претендента на мэрский пост. С другой, высока вероятность получить подпись того, кто не обладает правом голоса на московских выборах. И даже в штабе Джигурды не исключают, что собранный миллион при проверке может оказаться совсем не миллионом.

Помимо российских фанатов, приехавших в город из других городов, поставить подпись за актера могли даже иностранцы. Кто-то, вроде, даже собственными глазами видел, как болельщики сборной Аргентины и Мексики якобы ставили автографы в поддержку Никиты Джигурды. Конечно, подписные листы еще неоднократно будут проверяться в штабе, где брак отсеется.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Прием документов от кандидатов начался 4 июня. Никита Джигурда заявил о намерении принять участие в кампании 12 июня. В числе кандидатов на пост градоначальника и действующий глава города Сергей Собянин. Окончательный список претендентов будет обнародован до 14 июля.

Автор: Денис Попов27 июня 2018, 16:11

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