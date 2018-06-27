Фанаты-иностранцы поддержали Джигурду на выборах мэра Москвы

Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, первенство переходит в решающую стадию – определяются участники стадии плей-офф. Одновременно в эти же дни в российской столице выходит на финишную прямую кампания по выборам мэра Москвы. Таким образом, два важных для жителей города события плотно переплелись. Причем, подчас даже сложно представить насколько.



За последние две недели иностранные болельщики стали неотъемлемой частью жизни российской столицы. Они присутствуют повсюду, в любое время дня и ночи и кажется, что так было и будет всегда – городские улицы уже сложно представить без веселой разноцветной публики. Порой они настолько тесно интегрируются в московскую жизнь, что доходит до смешного.



Москвичи знают, что матчи финальной части мундиаля проходят в Москве одновременно с кампанией по выборам столичного градоначальника. Старт ей был дан в начале июня. С тех пор о своем желании побороться за пост главы города сообщили уже многие горожане: политики, актеры, шоумены и малоизвестные простые местные жители.

В числе тех, кто включился в предвыборную гонку оказался и эпатажный актер Никита Джигурда, который выдвинул свою кандидатуру под лозунгом: "Я верну Москве секс!" Он пообещал собрать вокруг себя армию сторонников и победить на выборах, которые пройдут в начале осени.

Первый шаг к победе, если верить его словам, уже сделан. Согласно заявлению актера, он собрал в свою поддержку миллион подписей москвичей. По сложившейся традиции, оригинальное сообщение об этом он разместил на своих страницах в соцсетях. В подтверждение достигнутого результата Джигурда награждает десять избранных волонтеров своего штаба за проделанную работу.

Он называет сегодняшний день большим – Днем миллиона подписей. "За мной миллион голосов, за мной миллион москвичей, – громогласно сообщает актер. – Грядет эра Джигурды!" В завершении обряда – иначе это и не назовешь – все находящиеся в кадре повторяют заклинание "Мэр – звезда – Джигурда".

Впрочем, если верить соцсетям, то радоваться кандидату в столичные градоначальники рановато – тут и там всплывает информация о том, что сборщики подписей в его поддержку могли перестараться. Дело в том, что, одним из мест работы волонтеров были места скопления футбольных болельщиков, которых в эти дни в Москве видимо-невидимо.

С одной стороны, конечно, это помогает получать автографы в поддержку претендента на мэрский пост. С другой, высока вероятность получить подпись того, кто не обладает правом голоса на московских выборах. И даже в штабе Джигурды не исключают, что собранный миллион при проверке может оказаться совсем не миллионом.

Помимо российских фанатов, приехавших в город из других городов, поставить подпись за актера могли даже иностранцы. Кто-то, вроде, даже собственными глазами видел, как болельщики сборной Аргентины и Мексики якобы ставили автографы в поддержку Никиты Джигурды. Конечно, подписные листы еще неоднократно будут проверяться в штабе, где брак отсеется.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Прием документов от кандидатов начался 4 июня. Никита Джигурда заявил о намерении принять участие в кампании 12 июня. В числе кандидатов на пост градоначальника и действующий глава города Сергей Собянин. Окончательный список претендентов будет обнародован до 14 июля.