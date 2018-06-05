Двойка по русскому: неуч Порошенко сел в лужу
Половина Украины говорит на русском, сам глава государства часто использует этот язык в общении с подчиненными, но знаний у Порошенко явно не хватает. В недавнем интервью El Pais он, среди прочих, ответил на вопрос журналиста испанской газеты о восхвалении Сталина, которое, по мнению работника пера, имеет место в России.
Президент упомянул, в частности, о том, что Симоньян после президентских выборов назвала Владимира Путина вождем. "Я полагаю также, что глава RT знает, что термин вождь в русском языке означает фюрер, – заявил Порошенко со знанием дела.
Симоньян не заставила себя долго ждать и весьма остро и
иронично отреагировала на познания Порошенко, которого она ласково назвала
дядечкой.
Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?https://t.co/YAk5R87P5N— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 июня 2018 г.
"Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году", – написала главред RT.
В этом же интервью Петр Порошенко обвинил российские СМИ в том, что они распространяют ложные сведения как про Украину, так и про весь остальной мир.
"Весь мир – испытательная площадка для политики фейковых новостей России. Они были во время выборов в США, в ходе референдума по поводу Brexit в Великобритании, во время кризиса в Каталонии и, конечно, в процессе российской аннексии Крыма", – утверждает Порошенко.
Кличко и Порошенко о украинском и русском языках#Кличко #Порошенко #Украина #украинский_язык #русский_язык #мова pic.twitter.com/M9dHJ9gOTM— Егор Рогов (@rogov_egor) 1 апреля 2015 г.
Стоит отметить, что даже президент США Дональд Трамп, запустивший в народ термин "фейковые новости", ни разу не обвинял Россию во вмешательстве в выборный процесс в США. Этим в основном занимается его окружение и американские журналисты-русофобы.
При этом никаких доказательств хоть малейшего вмешательства России в американские выборы, также, впрочем, как и в голосование по Brexit и в каталонский кризис, миру до сих пор не представлено.
Что касается слова "вождь", то в русском языке оно имеет два значения: идейный, политический руководитель и глава, предводитель. Так что утверждения господина Порошенко, который вряд ли подходит хотя бы под одно из них, в очередной раз оказались пшиком. Примечательно, что свои "глубокие знания" президент продемонстрировал в преддверии Дня русского языка, отмечаемого 6 июня.
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