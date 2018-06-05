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Общество

Двойка по русскому: неуч Порошенко сел в лужу

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatolii Stepanov
"Умилил до слез", так главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на очередной спич президента Украины. Оказалось, что Петр Порошенко не знает основ русского языка.
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Половина Украины говорит на русском, сам глава государства часто использует этот язык в общении с подчиненными, но знаний у Порошенко явно не хватает. В недавнем интервью El Pais он, среди прочих, ответил на вопрос журналиста испанской газеты о восхвалении Сталина, которое, по мнению работника пера, имеет место в России.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Президент упомянул, в частности, о том, что Симоньян после президентских выборов назвала Владимира Путина вождем. "Я полагаю также, что глава RT знает, что термин вождь в русском языке означает фюрер, – заявил Порошенко со знанием дела.

Симоньян не заставила себя долго ждать и весьма остро и иронично отреагировала на познания Порошенко, которого она ласково назвала дядечкой.


"Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году", – написала главред RT.

В этом же интервью Петр Порошенко обвинил российские СМИ в том, что они распространяют ложные сведения как про Украину, так и про весь остальной мир.

"Весь мир – испытательная площадка для политики фейковых новостей России. Они были во время выборов в США, в ходе референдума по поводу Brexit в Великобритании, во время кризиса в Каталонии и, конечно, в процессе российской аннексии Крыма", – утверждает Порошенко.


Стоит отметить, что даже президент США Дональд Трамп, запустивший в народ термин "фейковые новости", ни разу не обвинял Россию во вмешательстве в выборный процесс в США. Этим в основном занимается его окружение и американские журналисты-русофобы.

При этом никаких доказательств хоть малейшего вмешательства России в американские выборы, также, впрочем, как и в голосование по Brexit и в каталонский кризис, миру до сих пор не представлено.

Что касается слова "вождь", то в русском языке оно имеет два значения: идейный, политический руководитель и глава, предводитель. Так что утверждения господина Порошенко, который вряд ли подходит хотя бы под одно из них, в очередной раз оказались пшиком. Примечательно, что свои "глубокие знания" президент продемонстрировал в преддверии Дня русского языка, отмечаемого 6 июня.

Автор: Александр Комаров5 июня 2018, 21:42
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