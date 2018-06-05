Двойка по русскому: неуч Порошенко сел в лужу

"Умилил до слез", так главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на очередной спич президента Украины. Оказалось, что Петр Порошенко не знает основ русского языка.

Половина Украины говорит на русском, сам глава государства часто использует этот язык в общении с подчиненными, но знаний у Порошенко явно не хватает. В недавнем интервью El Pais он, среди прочих, ответил на вопрос журналиста испанской газеты о восхвалении Сталина, которое, по мнению работника пера, имеет место в России.

Президент упомянул, в частности, о том, что Симоньян после президентских выборов назвала Владимира Путина вождем. "Я полагаю также, что глава RT знает, что термин вождь в русском языке означает фюрер, – заявил Порошенко со знанием дела.

Симоньян не заставила себя долго ждать и весьма остро и иронично отреагировала на познания Порошенко, которого она ласково назвала дядечкой.



Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?https://t.co/YAk5R87P5N — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 июня 2018 г.

"Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году", – написала главред RT.

В этом же интервью Петр Порошенко обвинил российские СМИ в том, что они распространяют ложные сведения как про Украину, так и про весь остальной мир.

"Весь мир – испытательная площадка для политики фейковых новостей России. Они были во время выборов в США, в ходе референдума по поводу Brexit в Великобритании, во время кризиса в Каталонии и, конечно, в процессе российской аннексии Крыма", – утверждает Порошенко.

Стоит отметить, что даже президент США Дональд Трамп, запустивший в народ термин "фейковые новости", ни разу не обвинял Россию во вмешательстве в выборный процесс в США. Этим в основном занимается его окружение и американские журналисты-русофобы.

При этом никаких доказательств хоть малейшего вмешательства России в американские выборы, также, впрочем, как и в голосование по Brexit и в каталонский кризис, миру до сих пор не представлено.

Что касается слова "вождь", то в русском языке оно имеет два значения: идейный, политический руководитель и глава, предводитель. Так что утверждения господина Порошенко, который вряд ли подходит хотя бы под одно из них, в очередной раз оказались пшиком. Примечательно, что свои "глубокие знания" президент продемонстрировал в преддверии Дня русского языка, отмечаемого 6 июня.