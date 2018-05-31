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Как Порошенко выставил Украину на посмешище

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Игорь Журавлев

Игорь Журавлев блогер

 Журналист. Работал в РБК, шеф-редактором радиостанций Коммерсант-ФМ и Вести-ФМ. Лауреат «Премии Рунета». Один из создателей проекта «RT на русском», специалист по социальным сетям.
Я регулярно читаю украинские СМИ и посты киевских пропагандистов в соцсетях – Тымчука, Бутусова и прочих. Просто для понимания того, какую повестку отрабатывает Киев и какие тезизы он вбрасывает в информационное пространство. Скажу сразу – давно уже очень скучно. 
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Все то же надоевшее болото про "российскую агрессию", "оккупацию" Донбасса и Крыма. "Убийство" Бабченко, наверное, должно было расшевелить это болото и как-то встряхнуть повестку, показать миру очередное "зверство Кремля", но закончилось балаганом. Сакральная жертва десакрализировалась и превратилась в клоуна. Причем, в этом цирке принял участие и сам Порошенко.

Впрочем, обо всем по порядку. Скажем честно, задумка была неплохая, но вот исполнение подкачало. Бабченко на роль сакральной жертвы не очень и годился. Он мелкий и, в общем-то, никому не известный за пределами медиатусовки журналист. Но других кандидатов на роль сакральной жертвы у Киева не было. Шеремет убит, перебежчик Вороненков тоже. Остальные либо мертвы, либо уехали. А всякая демшиза типа Шехтмана – весьма маргинальна. Поэтому взяли что было – наименьшего из маргиналов. На безрыбье и так сойдет.

По легенде операция якобы прорабатывалась два месяца, когда стало известно о готовящемся покушении. При этом в сценарий добавили драматический момент – в "день убийства" Бабченко написал пост про то, как 4 года назад он родился во второй раз, когда не оказался в вертолете, который сбило ополчение на востоке Украины. Это вызвало слезу умиления, но когда после "воскрешения" Порошенко и глава СБУ дважды поздравили Бабченко с "третьим днем рождения" стало понятно, что этот пост тоже часть дурной постановки.

Аркадий Бабченко. Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com/babchenkoa

Отдельный промах Киева – фотография Бабченко в луже крови. Тут не сходилось все. Киллер, по официальной версии, застрелил жертву в подъезде. А на фото Бабченко лежит на паркетном полу. По легенде, умер он в карете "скорой". Получается, кто-то сфотографировал еще живого Бабченко...

Про косяк с фотографией из паспорта, которую киллеру Бабченко якобы выдало ФСБ, писать вообще смешно. Конечно, могущественное ведомство не может найти в интернете последней фотографии 40-летнего журналиста, а отправляет киллера с черно-белой карточкой 15-летней давности.

Впрочем, анекдотичности ситуации добавило задержание заказчика преступления и исполнителя покушения. Они, разумеется сразу сознались в том, что завербованы ФСБ и помимо убийства журналиста должны были ликвидировать еще 30 человек, купить 300 автоматов Калашникова и взрывчатку и спрятать это все в укромном месте.  Как у Высоцкого: "Надо сесть, связать шофера/Разыграть простого вора/А потом про этот случай раструбят по Би-би-си".

Фото: GLOBAL LOOK press/Petro Poroshenko

Итог закономерен. "Блестящая операция СБУ", оказавшаяся пародией на плохой детектив, вызвала смех в России и на Украине, судя по реакции в соцсетях, а на Западе – недоумение. Украинский ремейк "Сказки про Скрипалей" провалился.

Каковы выводы? Украинская пропаганда в кризисе. Если реальных достижений Киева нет, то надо их сочинить. Например, придумать преступление и доблестно его раскрыть. Только вот с исполнением как-то не очень. Службе безопасности Украины явно нужен новый главный режиссер и сценарист. А Петру Порошенко, особенно в преддверии президентских выборов – новые пропагандисты. Потому что старые сломались и совсем не работают.    

31 мая 2018, 15:37

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