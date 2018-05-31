Зачем Украина втаптывает себя в грязь

Красная черта пройдена: после цирка с фейковым убийством беглого российского журналиста Украина как государство расписалась в полной некомпетентности. А самому воскресшему Бабченко, хвастающемуся тем, как он лежал на столе в морге, может позавидовать любой актер – они-то побаиваются играть покойников из суеверных соображений.

Как теперь относиться к заявлениям украинских политических и общественных деятелей после имитации убийства журналиста Бабченко? Ведь, поставив весь мир на уши, Киев показал себя во всей красе.

После такого цивилизованное мировое сообщество должно отвернуться от Украины и выдвинуть ей ультиматум – или украинские режиссеры прекращают съемки боевиков об убийстве реальных людей или Запад перестает воспринимать Украину как государство и откажется помогать ей.

Казалось бы, что после вознесения образов Бандеры и Шухевича на иконы и кулачных боев в Верховной раде, в спектакле под названием "Украинская незалежность" больше не будет ничего более экстремального, но нет – фантазеры из СБУ решили с помощью вишневого сока убить рупор свободы и главного русофоба, от страха сбежавшего из России.

Как же пришлось изворачиваться западным пропагандистам после того, как менее чем через сутки после псевдоубийства, журналист Аркадий Бабченко воскрес. Сначала они традиционно обвинили Россию в покушении на него, а когда выяснилось, что он жив, пришлось из морально-нравственных соображений немного пожурить Киев за этот спектакль.

Сам же Бабченко, полежав часок в морге, изображая из себя труп, чувствует себя вполне счастливым. Особенно он засветился от радости после встречи со своим спасителем – президентом Порошенко. Примерно так и сказал ему работник пера: спасибо, что живой. Говорят, что Петр Алексеевич в ответ пообещал блогеру украинское гражданство, а это для Бабченко настоящая удача.





Вот только примета эта плохая – изображать из себя мертвеца. Даже известные актеры часто отказываются от ролей, в которых надо не просто умереть или трагически погибнуть, а для полноты картины полежать на столе в морге или в гробу.

Политолог и публицист Армен Гаспарян связывает цирк с убийством и воскрешением Бабченко исключительно с предвыборной кампанией Петра Порошенко и его желанием пойти на второй строк. "На Украине начинается электоральный цикл и Порошенко начинает отрабатывать выборную повестку. Что ему еще показывать, кроме русофобии и войны на Донбассе, ведь никакими успехами в экономике и социальной сфере он похвастаться не может", – сказал Гаспарян в интервью Dni.Ru.





По его мнению, дело Аркадия Бабченко – классический пример работы Порошенко на внешний вектор. Таким образом президент хочет показать Западу, что он не будет останавливаться в борьбе с пресловутой российской агрессией. "Но на этот раз Украина прокололась. Кинутой оказалась не Россия, а коллективный Запад. Оказались нарушены все правила ОБСЕ, ПАСЕ, Европейского союза журналистов и даже инструкции Госдепа США", – отметил политолог.

При этом Порошенко оказался над схваткой, считает эксперт. Он сам не запятнался в этой истории, за него говорили другие – глава СБУ и министр внутренних дел. "Я подозреваю, что в нужный момент он их просто сольет, показывая, что он воспринимает критику Запада. Но это не поменяет вектора, по которому сегодня развивается Украина: превращение государства в ходячий балаган", – резюмировал Гаспарян.

Справедливости ради стоит отметить, что спецслужбы многих стран используют имитацию убийства в качестве метода ловли на живца заказчиков и организаторов покушений. Но при этом они соблюдают несколько правил, в том числе и морально-этических.

Фотографию якобы убитого человека могут показать заказчику для того, чтобы выйти на его покровителей, но трезвонить об этом по всем мировым СМИ в таких случаях не принято. А уж держать в неведении жену и других близких родственниках в случае организации подставного убийства – это уже верх цинизма. Но, судя по всему, сам "застреленный" вовсе не против таких изощренных способов.

Психика Аркадия Бабченко, по утверждению его бывших коллег и друзей, была серьезно подорвана во время двух чеченских войн, на которых ему довелось побывать. Видимо, он так и не смог прийти в себя после созерцания жутких картин смерти и страданий.





Его посты в соцсетях тому свидетельство: русофобству и ненависти Бабчекно могут позавидовать ярые националисты из запрещенного в России "Правого сектора". Не так давно он глумился над погибшими при пожаре в Кемерове, а до этого оскорблял жертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России над Черным морем.

Очевидно, что до начала чемпионата мира по футболу на Украине продемонстрируют всему миру еще какой-нибудь перформанс с целью облить грязью России. Но хочется напомнить тамошним придумщикам, что они сами уже по уши в грязи и, чтобы отмыться от нее, им неплохо бы для начала поменять все политическое руководство.