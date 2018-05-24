Минобороны опровергло голландские фейки о MH17
Ни один российский зенитно-ракетный комплекс российско-украинскую границу никогда не пересекал, так в военном ведомстве прокомментировали результаты международного расследования крушения малайзийского лайнера на востоке Украины. Сегодня, 24 мая международная следственная группа объявила промежуточные результаты расследования, но почему-то не целиком.
Глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что его коллеги установили принадлежность ЗРК "Бук", из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер. Международные эксперты утверждают, что "Бук" доставили на территорию Украины из 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России, а затем вернули обратно.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. На Западе в катастрофе сразу же бездоказательно обвинили Россию, передает RT.
Москва заявляла о предвзятости следствия, которое несколько раз за эти годы озвучивало версию о причастности России. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтвердили, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
Месяц назад министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия передала следователям значительный объем информации о крушении самолета, в том числе первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения в момент катастрофы.
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