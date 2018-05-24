Минобороны опровергло голландские фейки о MH17

Российские военные в очередной раз были вынуждены опровергать обвинения в причастности к крушению рейса MH17 в 2014 году. Со дня трагедии прошло почти четыре года, но перед важными для России событиями на Западе всплывают очередные неопровержимые данные о том, что самолет сбила Россия.

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