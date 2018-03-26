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Общество

Умершему Мавроди могут простить долги

Сергей Мавроди. Фото: GLOBAL LOOK press/Valeriy Matusov
Суд может прекратить исполнительные производства в отношении умершего на 63-м году жизни основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Приставы должны получить официальное подтверждение смерти должника.
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О сумме задолженности предпринимателя можно судить по базе данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП по Москве. Они исчисляются сотнями миллионов рублей. 

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Однако, не исключена возможность, что долги Мавроди спишут. "Суд может принять решение об открытии наследственного дела, чтобы установить правопреемника должника, либо прекратить исполнительные производства, если правопреемник не установлен", – цитирует знакомый с ситуацией источник РИА "Новости".

Как писали Dni.Ru, Сергей Мавроди, 25 марта около часа ночи его увезли в больницу с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве. Случайный прохожий вызвал скорую помощь, когда тот пожаловался на слабость и боли в сердце. Согласно неофициальной информации, Мавроди скончался от сердечного приступа.

Артист, известный как Леня Голубков из рекламы "МММ", уверен, что бизнесмен нес людям надежду. "Мавроди был для народа этакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс. К сожалению, чиновники сделали из него афериста – потому что Ельцину нужны были в 1996 году деньги на выборы, а денег не было, страна в долгах как в шелках. И вот они начали наезжать на "МММ", – рассказал актер Владимир Пермяков. 

Напомним, он прославился как создатель финансовой пирамиды "МММ", обещавшим доверчивым гражданам небывалые доходы, которые выплачивались членам общества из взносов вновь прибывших. Организация рухнула в 1994 году. Общее число пострадавших превысило десять миллионов человек.

В апреле 2007 года Чертановский суд Москвы приговорил Мавроди к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Однако на тот момент почти весь срок наказания основатель "МММ" отбыл в следственном изоляторе "Матросская тишина". 

Автор: Валерия Нарская26 марта 2018, 19:54

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