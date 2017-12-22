Мавроди цинично высмеял владельцев биткоинов

Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди позлорадствовал над обладателями биткоинов. Котировки самой массовой криптовалюты начали резкое падение на этой неделе.



"Ну что ребята? Как там поживают ваши биткоины сегодня?" – язвительно обратился Мавроди к своим подписчикам в социальной сети Twitter. По его словам, он предупреждал, что "финансовый апокалипсис неизбежен".

Впрочем, основатель "МММ" тут же предложил альтернативу – собственную криптовалюту "Мавро". "В 2018 году цифровым золотом станет мавро, это я вам гарантирую", – заверил пользователей Мавроди, призвав комментаторов "запомнить этот твит".

Курс биткоина вошел в резкое пике на этой неделе, упав с рекордной отметки в 20 тысяч долларов (на прошлых выходных) до 13 тысяч. Таким образом, крупнейшая цифровая валюта потеряла почти треть стоимости от максимального показателя.

Ранее агентство Coinmarketcap предупреждало потенциальных инвесторов в биткоин, что динамика торгов этой криптовалюты показала типичный признак перехода к снижению стоимости. При этом Фьючерсы на биткоин упали на две тысячи долларов. В настоящее время контракты с исполнением в январе, феврале и марте торгуются по ценам 13390, 13580 и 13760 долларов соответственно.

Крутое пике демонстрируют и другие цифровые валюты. Так, Ethereum упал на 28% (до 580 долларов), Bitcoin Cash – на 39% (до 2043 долларов), Litecoin – на 31% (до 212 долларов).

Сергей Мавроди прославился как создатель финансовой пирамиды "МММ". Он обещал доверчивым гражданам небывалые доходы, которые выплачивались членам пирамиды из взносов вновь прибывших. Финансовая организация рухнула в 1994 году. По оценкам независимых экспертов, общее число пострадавших превысило 10 миллионов человек.

В апреле 2007 года Чертановский суд Москвы приговорил Мавроди к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Однако на тот момент почти весь срок наказания основатель "МММ" отбыл в следственном изоляторе "Матросская тишина".

