"Леня Голубков" назвал Мавроди лучом света для России

Лучом света для россиян назвал Сергея Мавроди актер театра и кино Владимир Пермяков. Артист, известный как Леня Голубков из рекламы "МММ", уверен, что бизнесмен нес людям надежду.

Мавроди – невостребованный талант. Деньги для него не были главным в жизни, заявил Владимир Пермяков. По словам актера, афериста из Сергея Пантелеевича сделали чиновники.

"Мавроди был для народа этакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс. К сожалению, чиновники сделали из него афериста – потому что Ельцину нужны были в 1996 году деньги на выборы, а денег не было, страна в долгах как в шелках. И вот они начали наезжать на "МММ", – рассказал "Леня Голубков".

Пермяков вспомнил, как вел интервью с Мавроди. "Александр Гаутберг снимал фильм "Исповедь Лени Голубкова" и попросил сделать интервью с ним. Я полгода уговаривал его секретаршу. Он дал нам час, мы проговорили с ним три часа", – цитирует артиста РЕН ТВ.

По словам актера, Мавроди был сильным, талантливым, умным человеком. Пермяков уверен, что приказ "топить" "МММ" поступил свыше – от Черномырдина с Ельциным. А вот актер и сегодня повторяет слова, сказанные им несколько лет назад: "Если бы я был министром финансов – я бы взял себе помощником Сергея Пантелеевича Мавроди".

Основатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории Сергей Мавроди скончался в 67-й городской больнице Москвы. Ему стало плохо на автобусной остановке, скорую помощь вызвали прохожие. Бизнесмену было 62 года. Предварительной причиной смерти, как отмечает "Московский комсомолец", стал сердечный приступ.

Бывшему министру экономики Евгению Ясину превосходные эпитеты, которыми награждает Мавроди Пермяков, не нравятся. Экс-министр считает, что особого вклада в историю России предприниматель не внес, а просто стал образцом процессов, которые происходили в стране в 1990-е.

"Это как бы символ определенного явления, не более того. Он никаких симпатий ни у кого не вызывал. Гримасы молодого, только что появившегося российского бизнеса, и больше ничего", – цитирует Ясина НСН. Агентство напоминает, что пострадали от действий "МММ" около 15 миллионов человек, а основателя пирамиды в 2003-м посадили на 4,5 года.