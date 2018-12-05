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Общество

Самые неудачные подарки на Новый год

Фото: www.globallookpress.com
Важной частью подготовки к новогоднему торжеству является выбор презента. Эксперт по этикету Элеонора Басманова назвала самые неинтересные подарки на Новый год, которые точно не стоит преподносить родным и друзьям. 

Продолжение: Как владельцы котов готовятся к Новому году
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"Для женщин самыми непривлекательными подарками принято считать стандартные парфюмерные наборы, колготы и сковороды. Для мужчин – галстуки, носки и лосьоны для бритья. Детям больше всего не нравятся в качестве новогодних подарков одежда и школьные принадлежности", - рассказала Басманова.

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Элеонора посоветовала не выражать свои чувства открыто, если вам не понравился подарок на Новый год. По словам эксперта, нужно ценить усилия человека, который провел в поисках презента много времени. В любом случае нужно поблагодарить дарителя. "Каждый из нас желал бы быть прощенным за невольную ошибку. Возможно, в другой раз он проявит больше фантазии и вкуса, чтобы вас порадовать", – заключила она.

Ранее астрологи дали советы по меню для празднования наступающего года Желтой Свиньи. На столе ни в коем случае не должно быть блюд из свинины. Это мясо не стоит есть с 30 декабря 2018 года по 2 января 2019. Кроме того, в меню не должно быть колбасы, ветчины, сала и других подобных продуктов. 

Эксперты советуют приготовить к праздничному столу на Новый год блюда из мяса птицы, говядины, баранины и рыбы. Задабривать Желтую Свинью также рекомендуется орехами, фруктами, овощами и различными сладостями. 

Автор: Полина Крылова5 декабря 2018, 14:00

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