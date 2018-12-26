"Ведите себя прилично!": Андреева и Киселев устроили публичную разборку

Агрессия на российском телевидении – лишь отражение агрессии в отношении России, считает Дмитрий Киселев. Телеведущий ответил на обвинения, выдвинутые "лицом Первого канала" Екатериной Андреевой.



Екатерина Андреева считает, что в последнее время на российском телевидении стало слишком много агрессии. Звезда считает это опасным для здоровья.

"Я себя очень люблю для того, чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана", – сказала Андреева в интервью "Русской службе Би-би-си".

Вот на Первом канале в новстях агрессии нет, отметила при этом Андреева. В то же время, телеведущая призналась, что сама она отказалась от просмотра телевизора. Гораздо больше ее интересуют история и исторические артефакты, передает Teleprogramma.pro.

Ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия-1" Дмитрий Киселев не мог пройти мимо таких заявлений своей коллеги. Он считает: если агрессия и есть, то это лишь отражение того, что творится вокруг России.

"Это некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире. И мы это видим везде – и в прессе, и в военных играх, и в провокациях. Не замечать этого было бы странно. Может быть, кому-то кажется, что мы замечаем слишком агрессивно – но это не совсем точная интерпретация", – заявил Киселев, комментируя интервью Андреевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 6 Дек 2018 в 6:40 PST

Отвечая Андреевой, телеведущий отметил: он уверен, что Россия кому-то очень мешает. Мешает тем, что поддерживает ядерный баланс. А также тем, что призывает ввести себя прилично и порядочно, подчеркнул телеведущий в ответ на высказывания Андреевой.



