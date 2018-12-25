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Общество

Циничный Трамп безнадежно испортил Рождество 7-летнему ребенку

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Дональд Трамп цинично разбил мечты 7-летнего гражданина США. Американский лидер объяснил ребенку, что Санта-Клауса не существует.
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Медвежью услугу оказал Трамп американским детям. Американский лидер с супругой вызвались помочь военным, которые отслеживают перемещения Санты перед Рождеством. В службу постоянно звонят ребята, которые жаждут узнать точное местонахождение волшебника. Чета Трампов взялась отвечать на эти звонки.

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 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Президент США побеседовал с мальчиком по имени Коулман. Как позже отметили в соцсетях, 7-летнему американцу крупно не повезло. Трамп поздоровался с мальчишкой и поинтересовался, сколько тому лет.

"Ты все еще веришь в Санта-Клауса? Я имею в виду, что верить в Санту в семь лет – это уже предел, не правда ли?", – огорошил ребенка, желавшего узнать, скоро ли прилетит к нему волшебник, президент.

Пресс-служба Белого дома позже распространила эти фразы, и они вызвали бурю негодования в соцсетях. Все сошлись во мнении, что Трамп безнадежно испортил маленькому Коулману Рождество.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, следит за передвижениями Санта-Клауса с 1955 года. Для этого задействованы 47 радаров, а также спутники, оснащенные инфракрасными датчиками. Считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа – вожака оленей Санты, напоминает ТАСС.

Надо отметить, что Трамп сильно рисковал, заговаривая на скользкую тему с ребенком. Недавно администрация школы в городе Монтвилл (штат Нью– Джерси) отстранила от работы учительницу: она объяснила первоклашкам, что подарки под елку кладут их родители. Дети получили эмоциональную травму. остается ждать, в чем  обвинят Дональда Трампа демократы за его выходку.

Автор: Андрей Евлампиев25 декабря 2018, 12:13
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