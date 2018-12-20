Скупая жена Порошенко угодила в громкий скандал с детьми-инвалидами

Самые дешевые подарочные наборы производства корпорации "Рошен" вручила супруга украинского президента детям-инвалидам. Кроме этого, благотворительный фонд под управлением Марины Порошенко расщедрился на показ фильма.



Марина Порошенко – не только первая леди Украины, но по совместительству и глава совета Благотворительного фонда Петра Порошенко. Супруга президента встретилась с детьми-инвалидами и вручила им подарки.

О событии с помпой сообщили украинские СМИ. По их данным, вручение подарков состоялось накануне Дня святого Николая, считающегося покровителем детей. Также первая леди вместе с 150 детьми-инвалидами в Киеве просмотрела украинский новогодний фильм "Приключения S Николая".

Позже выяснилось, что президентский благотворительный фонд, ворочающий миллионами, вручил детям самые дешевые подарочные наборы от корпорации "Рошен".





Порошенко детям-инвалидам – это самый дешевый из линейки подарочных наборов, которые предлагает корпорация "Рошен", – сообщил в своем блоге украинский политолог Александр Семченко. "Я зашел на сайт "Рошен" ... и просмотрел все подарки. Главное, на что я обращал внимание – на цену. И знаете, что я заметил – набор, который подарила Маринадетям-инвалидам – это самый дешевый из линейки подарочных наборов, которые предлагает корпорация "Рошен", – сообщил в своем блоге украинский политолог Александр Семченко.





По словам политолога, такие акции не приносят ощутимой прибыли – так что президентская чета решила сэкономить на инвалидах, передает "Политнавигатор".









Семченко также напомнил, что на Украине разгорается проивостояние святого Николая с Дедом Морозом. Последнего Петр Порошенко объявил "орудием кремлевской пропаганды". А просмотр фильма "Приключения S Николая" вместе с Мариной Порошенко должен был привить детям-инвалидам "истинные украинские ценности".





