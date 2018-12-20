Пришедший к детям алкоголик Порошенко возмутил поведением

Пока на Украине идет война, президент страны Петр Порошенко развлекается футболом. В ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область он решил выйти на поле и сыграть в мяч с одним из школьников. Однако что-то пошло не так.



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