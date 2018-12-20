Путин на пресс-конференции осадил зарвавшегося Порошенко
По словам Путина, провокации всегда рассчитаны на обострение ситуации. Глава государства напомнил, что на Украине приближаются президентские выборы и инцидент в Черном море был выгоден руководству страны для укрепления рейтинга лидера Незалежной.
С этой точки зрения Киев достиг цели, отметил Путин. Вместе с тем глава государства сказал, что президент Петр Порошенко повысил уровень своего одобрения внутри страны за счет ее интересов. "Это плохой способ поднятия рейтинга", – сказал российский лидер.
Киев отправил украинских моряков на прорыв в расчете на то, что кто-то из них погибнет, отметил Путин. Отсутствие жертв на кораблях ВМС Незалежной сильно огорчило военное руководство страны, подчеркнул глава государства.
"Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интерес собственного народа, такая ситуация будет продолжаться, независимо от того, кто находится в Кремле", – сказал российский лидер.
Напомним, 25 ноября пограничники ФСБ задержали три украинских судна, которые вторглись в территориальные воды России. Корабли были доставлены в порт Керчь. Экипажи были арестованы на два месяца.
Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли в Москве. Это первое общение с журналистами в таком формате с момента инаугурации Путина в мае этого года и 14-е с 2001-го.
Обычно большая пресс-конференция Путина продолжается около трех часов. Самое короткое общение главы государства с журналистами было в 2001 году – чуть больше полутора часов. Самое продолжительное – в 2004-м. Тогда глава государства отвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.
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