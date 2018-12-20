Московским школьникам расскажут об азах торговли
Открытые Субботы будущего проходят в Москве регулярно, на
этот раз старшеклассников решили познакомить с современным ретейлом. Спикером
выбрали директора департамента межотраслевых проектов компании Х5 Retail Group Дмитрия
Русакова. Он ответит на все вопросы учащихся. Для участия в лекции нужно пройти
несложную регистрацию.
На лекции школьники узнают о том, что такое современный ретейл, как он развивается и что ждет его в ближайшие пять лет. Так как лекция будет интерактивной, у ее участников будет уникальная возможность повлиять на развитие ретейла.
Также в этот день наградят победителей конкурса "Мои достижения в моем городе", он проходил в Москве с 15 ноября по 17 декабря. Призы получат участники состязания в двух номинациях: среди классных коллективов с 5 по 11 классы по метапредметным знаниям и умениям и учащиеся 5-8 классов по индивидуальному зачету по естествознанию.
Победителей ждут гидроскутер, беспроводная аудиоколонка, беспроводные наушники, а также экскурсии в павильон "Космос" на ВДНХ, планетарий, музей человека "Живые системы", киностудию "Мосфильм" и "Экспериментаниум".
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