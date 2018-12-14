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Общество

Учебник для школьника: казнить, нельзя помиловать

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Научно-методический совет по учебникам Министерства просвещения 7 декабря 2018 года принял решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников (ФПУ) на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные заключения. Ранее этот список, одобренный экспертами Российской академии наук (РАН) и Российской образовательной академии (РАО), был гораздо больше – в него входило 1318 книг. Сокращение количества учебных пособий может негативно сказаться на знаниях школьников и увеличит еще больше монополию отдельных издательств.
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На заседании научно-методического совета вице-президент РАН Алексей Хохлов отметил, что дополнительная экспертиза отражает не позицию РАО, а лишь мнения ее отдельных специалистов. И выступил с предложением, представляющим позицию двух академий: заключения дополнительной экспертизы по учебникам направить в издательства, но без каких-либо решений по ним.

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Но это пожелание ученых научно-методический совет не принял. А принял большинством голосов вердикт, согласно которому более 400 учебников, получивших отрицательное заключение при повторной экспертизе, исключить из ФПУ. Академик Хохлов голосовал против. А первый заместитель председателя комитета по образованию Госдумы, член РАО Олег Смолин предложил учебники, не прошедшие вторую экспертизу, направить на третью, чтобы еще раз перепроверить.

Недоверие к качеству повторной экспертизы школьной литературы в академических и педагогических кругах публично звучало уже не раз. В мае нынешнего года авторы учебников написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором усомнились в справедливости оценки и профессионализме экспертов.

"Сам факт назначения дополнительной экспертизы, выбор экспертной организации, порядок и цели ее проведения вызывают массу вопросов", - подчеркнули авторы в своем письме президенту. И продолжили: "Более глубокое знакомство с материалами дополнительной экспертизы и вовсе обескураживает. Можно предположить, что привлеченные эксперты зачастую просто не читали тех учебников, экспертные заключения по которым они подписывали".

Ученые РАН тоже не остались в стороне и выступили с заявлением, в котором подвергли критике повторную оценку учебников. Кроме того, в своем сообщении академики обратили внимание на то, что дополнительная экспертиза была проведена с явными нарушениями.

"Ученые РАН считают, что экспертиза РАО проведена с нарушением нормативных документов Минобрнауки России, а также выражают озабоченность в связи с низким качеством экспертных заключений, представленных экспертами РАО", - подчеркнули академики. И предложили научно-методическому совету принять экспертные заключения РАН, выданные по результатам научной и педагогической экспертизы учебников в 2016 и 2017 годах.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей

Но, видимо, инициаторы дополнительной экспертизы не для того ее проводили, чтобы потом опять вернуться к оценкам РАН. Да и эксперты для переоценки учебников могли быть подобраны с таким расчетом, чтобы так или иначе они были зависимы от Минпросвещения и (или) департамента образования Москвы. В итоге из почти 300 привлеченных экспертов половину составили учителя московских школ, которым дали статус "эксперт РАО". Остальные - специалисты департамента образования Москвы и Российской академии образования.

Привлечение к экспертизе столичных учителей может быть обусловлено еще и тем, что большинство московских школ работают по учебникам, выпущенным издательством "Просвещение", которое сейчас занимает 72% рынка школьной литературы. 

В итоге получилось, что учителя и чиновники пересмотрели результаты экспертизы, проведенной учеными РАН. При всем уважении к школьным учителям, их компетенция как экспертов по учебникам, конечно, вряд ли дотягивает до уровня опытных академиков. В итоге был обеспечен тот результат, которого и добивались инициаторы переоценки учебников.

При этом некоторые решения экспертов выделялись даже на фоне общего не высокого уровня оценки. Кроме того, заключение по целым предметам порой принимались всего лишь… 3-5 экспертами. Например, три московских учителя забраковали все линии учебников по обществоведению, в том числе и под редакцией двух докторов исторических наук: председателя комитета по образованию Госдумы Вячеслава Никонова и академика-секретаря РАН Валерия Тишкова.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл

Более объективно, по мнению наблюдателей, оценивали учебники эксперты с более высокой квалификацией, имеющие, помимо опыта преподавания в школе, еще и ученые степени и звания.

Как известно, Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию в марте этого года подчеркивал: "Международные эксперты признают, что наша начальная школа – уже одна из самых сильных в мире,, мы продолжим активную работу по развитию нашего общего образования, причём на всех уровнях... Равные образовательные возможности – мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости".

Однако, по мнению большинства специалистов, успехи в образовании были достигнуты в том числе благодаря проверенным образовательным системам и учебникам. Снижение же вариативности учебной литературы и сокращение инновационных подходов при обучении школьников ведет к обратному. Кроме того, решение, принятое научно-методическим советом о сокращении ФПУ неминуемо отразится на переделе рынка школьной литературы. И еще больше усилит монополизм в этой сфере издательства "Просвещение", объем учебной продукции на рынке составляет уже около 70%.

Автор: Федор Лопырев14 декабря 2018, 19:36

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