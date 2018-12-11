Путин обсудил с Меркель буйство пьющего Порошенко

Инцидент в Керченском проливе, транзит газа через Украину и ракетные планы США – эти темы обсудили в телефонном разговоре президент России и канцлер Германии. Стороны заинтересованы в деэскалации ситуации в районе Азовского моря.

Владимир Путин и Ангела Меркель за время беседы по телефону успели обсудить множество тем. Лидеры поговорили, в частности, о планах администрации американского президента Дональда Трампа, а также о поведении Петра Порошенко.

"Лидеры обменялись мнениями о ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России и канцлер ФРГ отметили, что стороны заинтересованы в том, чтобы напряженность вокруг региона Азовского и Черного морей спала. Подчеркнуто, что проблемы "стали следствием провокационных действий украинских властей".

Российские пограничники 25 ноября обстреляли и задержали три украинских корабля, которые незаконно вошли в территориальные воды страны. Киев настаивает, что Москву предупреждали о маневрах, и называет произошедшее актом агрессии. В нескольких областях Украины ввели военное положение.

Путин и Меркель поговорили и о кризисе в Сирии. Они отметили, что одной из главных задач является продвижение межсирийского диалога и создание Конституционного комитета, передает телеканал "360". Еще одной темой разговора лидеров стал транзит газа из России через Украину после 2019 года.