Путин обсудил с Меркель буйство пьющего Порошенко
Владимир Путин и Ангела Меркель за время беседы по телефону успели обсудить множество тем. Лидеры поговорили, в частности, о планах администрации американского президента Дональда Трампа, а также о поведении Петра Порошенко.
"Лидеры обменялись мнениями о ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент России и канцлер ФРГ отметили, что стороны заинтересованы в том, чтобы напряженность вокруг региона Азовского и Черного морей спала. Подчеркнуто, что проблемы "стали следствием провокационных действий украинских властей".
Российские пограничники 25 ноября обстреляли и задержали три украинских корабля, которые незаконно вошли в территориальные воды страны. Киев настаивает, что Москву предупреждали о маневрах, и называет произошедшее актом агрессии. В нескольких областях Украины ввели военное положение.
Путин и Меркель поговорили и о кризисе в Сирии. Они отметили, что одной из главных задач является продвижение межсирийского диалога и создание Конституционного комитета, передает телеканал "360". Еще одной темой разговора лидеров стал транзит газа из России через Украину после 2019 года.
Одной из тем разговора стали украинские моряки
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