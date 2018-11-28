Путин все видит: в Кремле успокоили расстроенного Михалкова
Высказывание известного российского режиссера Никиты Михалкова, прозвучавшее в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю, прокомментировал пресс-секретарь президента России. Режиссер предположил, что российскому лидеру не обо всем докладывают.
Однако Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин в данном случае обладает неоспоримым преимуществом. Президент получает информацию из множества разных источников, что позволяет ему видеть полную картину происходящего.
"Никита Сергеевич, конечно, мэтр, и его мнение мы очень уважаем. Но в то же время, справедливости ради можно сказать, что, конечно, отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту – и не делает этого", – подчеркнул представитель Кремля.
Во время интервью с Михалковым Дудь попросил режиссера рассказать, что его не устраивает в нынешнем руководстве. Режиссер раскритиковал "ручное управление", систему Единого государственного экзамена и ситуацию с назначением Владимира Пучкова на пост главы МЧС, напоминает "МК".
При этом Михалков подчеркнул, что за такие решения несут ответственность все власть имущие, в том числе президент. Но, скорее всего, Путин просто не все знает, высказал предположение Никита Сергеевич.
Первый романтический опыт пары обернулся фиаско
Олимпийский чемпион взбешен выходкой спортсменки
Артистку защитил "русский Стетхем"
Актриса показала дом и бассейн