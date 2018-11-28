Путин все видит: в Кремле успокоили расстроенного Михалкова

Президент России получает информацию из многих источников. В Кремле развеяли обеспокоенность Никиты Михалкова по поводу осведомленности Владимира Путина.

Высказывание известного российского режиссера Никиты Михалкова, прозвучавшее в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю, прокомментировал пресс-секретарь президента России. Режиссер предположил, что российскому лидеру не обо всем докладывают.

Однако Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин в данном случае обладает неоспоримым преимуществом. Президент получает информацию из множества разных источников, что позволяет ему видеть полную картину происходящего.

"Никита Сергеевич, конечно, мэтр, и его мнение мы очень уважаем. Но в то же время, справедливости ради можно сказать, что, конечно, отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту – и не делает этого", – подчеркнул представитель Кремля.

Во время интервью с Михалковым Дудь попросил режиссера рассказать, что его не устраивает в нынешнем руководстве. Режиссер раскритиковал "ручное управление", систему Единого государственного экзамена и ситуацию с назначением Владимира Пучкова на пост главы МЧС, напоминает "МК".

При этом Михалков подчеркнул, что за такие решения несут ответственность все власть имущие, в том числе президент. Но, скорее всего, Путин просто не все знает, высказал предположение Никита Сергеевич.