"Я не сопротивляюсь": Никита Михалков о влечении к мужчинам

Никита Михалков стал очередным звездным гостем журналиста Юрия Дудя. Режиссер ответил на самые неудобные вопросы, при этом попросив не делать монтаж программы.

В начале разговора с Никитой Михалковым Юрий Дудь дал понять, что очень удивился просьбе режиссера не монтировать программу. На что тот ответил, что и сам предпочитает снимать большими кусками.

Дудь задал много неудобных вопросов Михалкову. Он даже затронул тему гомосексуализма. Дудь спросил, как режиссер относится к геям. "Я не люблю их. Для меня это противоестественно", – ответил Михалков. При этом он сказал, что если бы его внук оказался геем, он бы продолжил с ним общаться.

Мэтр пояснил свою позицию: "Я говорю о том, что мне не близко. Для меня легализация однополых браков – это истребление человечества. Для меня. Я могу ошибаться. Если человек живет этим и его это устраивает, то ради бога. А если он это пытается внедрить вокруг себя, я против этого".

Дудь отметил, что во многих фильмах Михалкова играют геи. Режиссер не видит в этом ничего зазорного, потому что четко разделяет сексуальную ориентацию человека и его актерский талант. Михалков дал понять, что если актер подходит на роль, то неважно, гей он или нет.

Юрий спросил, почему про самого режиссера часто говорят, что он якобы тоже гей. "Это очень выгодно. Потому что я не гей. Выгода во всем. Когда тебя упрекают в том, что у тебя тут роман или здесь роман... И тут: "Какой тут роман? Он же гей". Замечательно, очень удобно. Я абсолютно этому не сопротивляюсь. Даже в лоб никому не дам", – сказал Михалков.

"Тогда давайте проясним. Вы испытывали влечение к мужчине?" – прямо спросил Дудь. "Какое?" – с легкой улыбкой поинтересовался Михалков. "Сексуальное", – ответил журналист. "Никогда", – ослепительно улыбнулся ему режиссер.