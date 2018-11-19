Афериста Порошенко отправили в Антарктиду

Петр Порошенко вел страну в Европу, а привел в Антарктиду. Так украинский писатель Василий Шкляр охарактеризовал политику Киева в последние годы.

Украинская интеллигенция присоединилась к простым гражданам, которые стонут от действий Порошенко и его команды. Писатель и член партии "Укроп" Василий Шкляр назвал политику президента большой аферой, из-за которой народ страны оказался в холоде и голоде, сообщает РИА Новости.

По его мнению, попытки Украины выполнить требования МВФ обернулись для граждан непомерными тарифами. "Наши нынешние вожди пять лет вели нас в Европу, а привели в Антарктиду, где замерзают города", – сказал литератор и политик.

С приходом холодов на Украине мерзнут сотни тысяч человек: в крупных и мелких городах из-за долгов перед энергетиками не работают котельные. Тепла в домах и учреждениях нет в Кривом Роге, Херсоне, Смеле, Северодонецке.

Символом сопротивления граждан стал районный центр Смела в Черкасской области. Почти все 70 тысяч его жителей вышли на улицы и требуют от властей срочно включить отопление. Сегодня, 19 ноября, возмущенные горожане перекрыли две стратегические автодороги.

Холодомор и апокалипсис в прямом эфире: обзор энергетики Украины



Примерно с прошлых выходных (10−11 ноября) украинцы имеют возможность наблюдать своего рода live-show энергетического апокалипсиса. Примерно в двух десятках городов Украины отопител... https://t.co/BjnVoqQQNH pic.twitter.com/mh4W07EXXm — Полит Информ (@politinform_su) 18 ноября 2018 г.

В нескольких городах Украины отменены занятия в школах, закрыты детские сады, тепла нет даже в больницах: пациентов распускают по домам. На минувшей неделе в Кривом Роге сотни жителей ворвались в здание компании "Криворожгаз", а затем подожгли у входа несколько десятков шин.

В разных городах страны люди готовят акции гражданского неповиновения, у которых уже есть и рабочее название – газовый бунт. А действия властей граждане называют не иначе как холодомор.