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Общество

Афериста Порошенко отправили в Антарктиду

Петр Порошенко. Фото: Дни.ру
Петр Порошенко вел страну в Европу, а привел в Антарктиду. Так украинский писатель Василий Шкляр охарактеризовал политику Киева в последние годы.
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Украинская интеллигенция присоединилась к простым гражданам, которые стонут от действий Порошенко и его команды. Писатель и член партии "Укроп" Василий Шкляр назвал политику президента большой аферой, из-за которой народ страны оказался в холоде и голоде, сообщает РИА Новости.

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По его мнению, попытки Украины выполнить требования МВФ обернулись для граждан непомерными тарифами. "Наши нынешние вожди пять лет вели нас в Европу, а привели в Антарктиду, где замерзают города", – сказал литератор и политик.

С приходом холодов на Украине мерзнут сотни тысяч человек: в крупных и мелких городах из-за долгов перед энергетиками не работают котельные. Тепла в домах и учреждениях нет в Кривом Роге, Херсоне, Смеле, Северодонецке.

Символом сопротивления граждан стал районный центр Смела в Черкасской области. Почти все 70 тысяч его жителей вышли на улицы и требуют от властей срочно включить отопление. Сегодня, 19 ноября, возмущенные горожане перекрыли две стратегические автодороги.

В нескольких городах Украины отменены занятия в школах, закрыты детские сады, тепла нет даже в больницах: пациентов распускают по домам. На минувшей неделе в Кривом Роге сотни жителей ворвались в здание компании "Криворожгаз", а затем подожгли у входа несколько десятков шин.

В разных городах страны люди готовят акции гражданского неповиновения, у которых уже есть и рабочее название – газовый бунт. А действия властей граждане называют не иначе как холодомор.

Автор: Александр Комаров19 ноября 2018, 16:40
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