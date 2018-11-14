Вместо Ленина в мавзолей кладут резиновую куклу
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Петров выдвинул идею, которую обсуждают уже 30 лет, но никто не решается ее реализовать. Правда, на этот раз концепция немного поменялась: народный избранник предложил не просто вынести тело вождя мирового пролетариата из мавзолея и похоронить по-христиански, но вдобавок заменить мощи Ленина на точную восковую или резиновую копию.
Операцию по захоронению Петров предложил провести к 100-летию со смерти Ленина, то есть в 2024 году, сообщает РИА Новости. Коммунисты ожидаемо назвали такую идею бредовой. Автору подобной инициативы должно стать стыдно, считает руководство КПРФ.
"Абсолютная бессовестная, бредовая идея. Если у депутата Петрова остались остатки совести и здравого осмысленного взгляда на историю, то ему обязательно станет стыдно за эту псевдоинициативу", – сказал зампред ЦК партии Дмитрий Новиков. А глава пресс-службы КПРФ, депутат Думы Александр Ющенко назвал подобные инициативы провокацией.
мы никогда не забудем вас, сэр 13/11/1917 #Ленин pic.twitter.com/lUpE0jV7pw— Aziz Aldalaan (@AzizAltamimi10) 12 ноября 2018 г.
Идея о захоронении тела Владимира Ленина витает в воздухе начиная с горбачевской перестройки, передает "360". За эти годы социологи провели десятки опросов для того, чтобы узнать мнение граждан на эту тему. Согласно последним данным, около 60% россиян выступают за то, чтобы предать Ленина земле.
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