Поклонская высказалась о "мощах Ленина"

Цитирующие Владимира Путина политики неверно интерпретируют слова президента о теле Ленина. Никакого сравнения с мощами христианских святых депутат Наталья Поклонская в интервью главы государства не усмотрела.

Осознанным искажением в свою пользу слов президента назвала Наталья Поклонская высказывания некоторых политиков из числа коммунистов. По словам бывшего прокурора Крыма, глава государства говорил о режимах правления и попытках создания лжерелигии. "Использовать и интерпретировать по-своему слова президента о некой параллели с мертвым телом Ульянова в Мавзолее, на совести которого миллионы замученных людей, со святыми мощами в монастырях и храмах, на мой взгляд, является некорректным и осознанным искажением в свою пользу, по политическим или иным мотивам, высказанного мнения совсем не об этом, а о режимах правления и попытке создания лжерелигии на определенном историческом этапе", – написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Владимир Путин в интервью для фильма "Валаам" рассказал о своем видении ситуации с телом Ленина. Президент России сравнил коммунизм с христианской идеологией. Глава государства назвал моральный кодекс строителей коммунизма "сублимацией и примитивной выдержкой из Библии". А в качестве примера сходства идеологий провел аналогию между мощами святых и Лениным.

"Ленина положили в Мавзолей – чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: "Нет, в христианском мире нет такой традиции". Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа", – сказал Путин.

Слова президента вдохновили представителей КПРФ. Секретарь ЦК партии Сергей Обухов напомнил слова Геннадия Зюганова о том, что Иисус Христос был "первым коммунистом". Не стал он оспаривать и близость морального кодекса коммунистов к христианству.

Однако Наталья Поклонская в своем ответе процитировала слова патриарха Тихона, назвавшего в 1918 году коммунистов "безумцами", а их дело – "сатанинским". По словам депутата, Мавзолей, где лежит Ленин – олицетворение именно того дела, о котором говорит святой, и никакого отношения к Богу и святым мощам не имеет.