"Позорные ограждения": Зюганов эмоционально обратился к Путину

Мавзолей Ленина – символ исторической памяти, его нельзя закрывать заграждениями на время Парада Победы, убежден Геннадий Зюганов. Обращение с просьбой снять драпировки с сооружения лидер КПРФ направил президенту России.

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