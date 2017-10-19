Педофилам грозит пожизненное

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет. Об этом она заявила в ходе обсуждения членами профильной депутатской группы соответствующих поправок в законодательство. По словам депутата, столь жесткая мера наказания предлагается впервые.

Ирина Яровая пояснила, что речь идет о столь суровом наказании для тех, кто совершил преступления сексуальной направленности в отношении детей до 12 лет. Впрочем, уточнила она, и для других категорий злоумышленников, посягнувших на половую неприкосновенность несовершеннолетних, предусмотрено ужесточение наказания.



Так, в Госдуме обсуждается увеличение срока заключения за развратные действия, совершенные лицами, работающими с детьми. "Ответственность будет до 15 лет лишения свободы", – заявила заместитель председателя нижней палаты парламента.

По мнению Яровой, необходимо установить уголовную ответственность и для тех, кто не сообщил о преступлениях против детей. "Если человек знает о том, что в отношении ребенка совершается насилие, и не сообщает об этом в правоохранительные органы, он оставляет этого ребенка в роли жертвы и дает возможность беспрепятственно совершать новые преступления", - отметила она.

Группа, которая занимается проработкой соответствующих поправок, также рассматривает вопрос о возможном "приостановлении сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия". Как отметила парламентарий, преступления против детей являются наиболее латентными.

"Дети очень замкнуты и не сообщают информацию о насилии, – пояснила Яровая. – Мы обеспечиваем возможность привлечения к уголовной ответственности виновных, когда жертвы уже стали совершеннолетними".

Не должны оставаться без внимания и факты понуждения несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет, уверена вице-спикер Госдумы. Она напомнила, что Сеть позволяет совершать преступления сразу в отношении множества потенциальных жертв.

"Вводим как отягощающее вину обстоятельство распространение порнографических материалов среди детей в интернете".

Как сообщила Яровая, значительная часть такого рода преступлений совершается не рецидивистами. "Это не рецидивы преступлений, это не маньяки под мостом, – заявила она. – Это новые преступники, это лица, которые не находились в поле зрения правоохранителей, которые ранее не совершали других преступлений в абсолютном большинстве случаев".

По информации вице-спикера Госдумы, за первые шесть месяцев этого года в России возбудили семь тысяч уголовных дел по факту половых посягательств против несовершеннолетних. Этот показатель на тысячу больше, чем годом ранее. Жертвами таких преступлений, по словам Яровой, стали пять тысяч детей.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддерживает предлагаемое ужесточение мер для педофилов. Она считает, что законодательство должно отвечать на вызовы времени. "К сожалению, сейчас проявляются те преступления, которые были совершены много лет назад, – констатировала она. – Но сегодня нет возможности наказать преступника".

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин обратил внимание на проблему распространения запрещенных фото– и видеоматериалов в Сети. "Цифры достаточно впечатляющие: в неделю мы находим от 300 до 600 интернет-ресурсов, которые распространяют противоправный контент", – сказал он, уточнив, что 70% такого контента распространяется в соцсетях.

Группа по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов, под руководством Ирины Яровой была создана в начале 2017 года. В нее вошли депутаты всех думских фракций и члены Совета Федерации, представители Генпрокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, уполномоченный по правам ребенка и эксперты-психиатры.