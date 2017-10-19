Педофилам грозит пожизненное

Президентские амбиции Собчак Прощание с Дмитрием Марьяновым Скандальный развод Джигарханяна Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

Дианы Шурыгиной больше нет
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
партнеры
Четверг 19 октября
Лента новостей
13:47
Создано эффективное лекарство от ожирения
13:41
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
13:41
Ирина Дубцова откровенно об отеках и тирании мужа
13:28
Почему важно дозировать использование соцсетей
13:23
Во Франции умерла 100-летняя актриса
13:14
ДТП 20-летней мажорки с шестью жертвами попало на видео
13:08
Новое устройство Apple попало в Сеть
12:54
Известная певица довела невменяемого Василия Степанова
12:18
Галкин без штанов высмеял Собчак
12:17
Юный рэпер убил продюсера-педофила
11:51
Приезжий из Таджикистана избил полицейского в Москве
11:39
Изменившая внешность Сотникова вышла в свет
11:35
Борисова резко поседела из-за адских таблеток
11:33
"ЕР" урегулирует межбюджетные отношения
11:22
Трусливый Порошенко оказался глупее Януковича
11:16
Звезда "Жесткого романса" находится при смерти
11:00
Озвучена главная версия пожара в ТЦ "Синдика"
11:00
"Папа, сдохни": сын Улюкаева получил 25 млн из бюджета
10:59
Умерла известная российская актриса
10:59
Питт променял Джоли на молодую актрису
10:51
Полная запись разговора друга Марьянова со службой 112
10:41
Пьяная жительница Хакасии зарезала и расчленила соседку
10:28
Виторган отделился от Собчак после ее решения стать президентом
10:05
Нарколог обнародовал шокирующую версию смерти Марьянова
09:56
Найден способ остаться здоровым до старости
09:48
Ревнивый помор убил друга детства после выхода из тюрьмы
09:35
В Москве двух безработных ограбили на 40 млн
09:22
У располневшей Шурыгиной обнаружили беременность
09:17
Пытавшийся взорвать школу Гриб остался за решеткой
09:09
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
09:04
На закрытом пляже в Таиланде утонул турист из России
08:38
Россиян обложат новым налогом
08:36
Лепс напоил скромного Киркорова в ресторане
08:29
Малахов отказался помогать Собчак
08:06
Названа причина трусливого поведения Порошенко
07:52
Под Вологдой столкнулись два поезда
22:31
Джигарханян вывел жену на чистую воду
22:10
В центре Харькова внедорожник протаранил толпу
22:03
Бузову назначили премьер-министром России
21:57
За гроб Марьянова заплатили сумасшедшие деньги
21:54
Во Франции трагически погибла россиянка
21:48
Володин на "Валдае" поблагодарил США за санкции
21:42
Рынска обрушилась на "подлую гадину" Собчак
21:30
Юго-восток МКАД сковала огромная пробка
21:16
Под Москвой мужчина из ревности отрезал ухо бывшей жене
20:47
Для чего Саакашвили устроил новый Майдан
20:41
Чем удивляла Собчак
20:22
Муж–мошенник оставил Жасмин без сна
20:09
На похоронах Марьянова заметили таинственный венок
19:03
Собчак идет в президенты
18:54
В Башкирии вышедший из себя учитель избил школьника (видео)
18:37
Больного Марьянова лечили аферисты
18:35
У Семенович нашли страшную болезнь
18:34
Легенды сирийской войны: погибли генерал "Дед" и российский доброволец
18:13
Звезда "Дома-2" открестилась от страстного поцелуя с Бузовой
18:04
Безумные регионы: женщина угнала только что проданную машину
18:04
Зарвавшийся Порошенко из последних сил гадит России
18:02
В США неизвестный обстрелял сотрудников бизнес-парка
16:54
Эксперта по делу "пьяного" мальчика обвинили в халатности
16:47
Россия откажется от внутрисетевого роуминга
16:35
Вдова американского солдата пришла в ужас от соболезнований Трампа
16:32
Звезда сериала "Сладкая жизнь" свела с ума снимками из ванной
16:31
В колонии умер бизнесмен Айрапетян
16:29
Располневшая Липницкая вышла в свет в мини-платье
16:15
Поргина у гроба Марьянова помянула Караченцова
16:06
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать
16:06
В московское метро начали пускать по браслетам
15:54
Галантный Путин подарил цветы красавице-президенту
15:53
В Европе подтвердили безопасность белого асбеста
15:32
Джигарханян объявил о побеге молодой жены на Украину
15:28
В России созданы "космические" iPhone
15:03
Прекрасную Кабаеву взяли в окружение в Сочи
15:01
Гроб с Марьяновым не пустили дальше коридора
14:59
Приходько отругала коллег за концерты в России
14:48
Эксперты оценили IQ Порошенко
14:43
Над Канадой пассажирский самолет столкнулся с дроном
14:39
Страшная запись разговора друга Марьянова со скорой
14:38
Трампа обвинили в слабости перед Россией
14:35
Искусственный интеллект научат бороться с раком
14:30
Экспедитор расчленил любовницу после неудачи в постели
14:24
Одинокий пьяница попросил "Гринпис" найти ему жену
14:10
Сиделка отдала инвалида на съедение червям
14:08
На Эстонию пролился черный дождь
14:05
ЕС дал зеленый свет турбинам Siemens в Крыму
13:52
Флотом США управляют психопаты
13:52
Убитая горем вдова Марьянова еле держалась на ногах на прощании с актером
13:45
Кокшенов вел себя неадекватно перед госпитализацией
13:31
Законопослушный москвич сдал сына полиции
13:27
Европа осознала бессмысленность антироссийских санкций
13:13
Душераздирающие фото прощания с Дмитрием Марьяновым
13:10
Насколько россиянам увеличат пенсии в 2018 году
13:07
Климкин попытался стравить Путина и Эрдогана
13:04
Букер-2017 дали за говорящего с мертвыми Линкольна
13:01
Почему олимпийская чемпионка признала изнасилование спустя 26 лет
12:58
В Москве объявлено экстренное предупреждение
12:51
Госдума уточнила параметры бюджета
12:35
Спорт делает женщин равнодушными к сексу
12:35
Интимные фото голого Градского с молодой женой вызвали омерзение
12:08
Венгрия проводит выборы в Закарпатье
12:06
К гробу с Марьяновым выстроилась километровая очередь
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Терпение Шурыгиной лопнуло после свадьбы
Лобачева подозревает молодую жену в убийстве Марьянова
Убитая горем вдова Марьянова еле держалась на ногах на прощании с актером
Откровенные признания о прошлом Ольги Бузовой
За гроб Марьянова заплатили сумасшедшие деньги
Кошмарные подробности пребывания Марьянова в наркоклинике
Общество

Педофилам грозит пожизненное

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет. Об этом она заявила в ходе обсуждения членами профильной депутатской группы соответствующих поправок в законодательство. По словам депутата, столь жесткая мера наказания предлагается впервые.
прочитано 260 раз

Ирина Яровая пояснила, что речь идет о столь суровом наказании для тех, кто совершил преступления сексуальной направленности в отношении детей до 12 лет. Впрочем, уточнила она, и для других категорий злоумышленников, посягнувших на половую неприкосновенность несовершеннолетних, предусмотрено ужесточение наказания.

ПО ТЕМЕ

Педофил 13 лет насиловал дочь и сел в тюрьму

В Москве педофил 7 лет терроризировал крестную дочь

Насильника-педофила задержали спустя 17 лет

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Так, в Госдуме обсуждается увеличение срока заключения за развратные действия, совершенные лицами, работающими с детьми. "Ответственность будет до 15 лет лишения свободы", – заявила заместитель председателя нижней палаты парламента.

По мнению Яровой, необходимо установить уголовную ответственность и для тех, кто не сообщил о преступлениях против детей. "Если человек знает о том, что в отношении ребенка совершается насилие, и не сообщает об этом в правоохранительные органы, он оставляет этого ребенка в роли жертвы и дает возможность беспрепятственно совершать новые преступления", - отметила она.

Ирина Яровая. Фото: duma.gov.ru

Группа, которая занимается проработкой соответствующих поправок, также рассматривает вопрос о возможном "приостановлении сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия". Как отметила парламентарий, преступления против детей являются наиболее латентными.

"Дети очень замкнуты и не сообщают информацию о насилии, – пояснила Яровая. – Мы обеспечиваем возможность привлечения к уголовной ответственности виновных, когда жертвы уже стали совершеннолетними".

Не должны оставаться без внимания и факты понуждения несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет, уверена вице-спикер Госдумы. Она напомнила, что Сеть позволяет совершать преступления сразу в отношении множества потенциальных жертв.

"Вводим как отягощающее вину обстоятельство распространение порнографических материалов среди детей в интернете".

Как сообщила Яровая, значительная часть такого рода преступлений совершается не рецидивистами. "Это не рецидивы преступлений, это не маньяки под мостом, – заявила она. – Это новые преступники, это лица, которые не находились в поле зрения правоохранителей, которые ранее не совершали других преступлений в абсолютном большинстве случаев".

По информации вице-спикера Госдумы, за первые шесть месяцев этого года в России возбудили семь тысяч уголовных дел по факту половых посягательств против несовершеннолетних. Этот показатель на тысячу больше, чем годом ранее. Жертвами таких преступлений, по словам Яровой, стали пять тысяч детей.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддерживает предлагаемое ужесточение мер для педофилов. Она считает, что законодательство должно отвечать на вызовы времени. "К сожалению, сейчас проявляются те преступления, которые были совершены много лет назад, – констатировала она. – Но сегодня нет возможности наказать преступника".

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин обратил внимание на проблему распространения запрещенных фото– и видеоматериалов в Сети. "Цифры достаточно впечатляющие: в неделю мы находим от 300 до 600 интернет-ресурсов, которые распространяют противоправный контент", – сказал он, уточнив, что 70% такого контента распространяется в соцсетях.

Группа по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов, под руководством Ирины Яровой была создана в начале 2017 года. В нее вошли депутаты всех думских фракций и члены Совета Федерации, представители Генпрокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, уполномоченный по правам ребенка и эксперты-психиатры.

Автор: Дмитрий Куклин19 октября 2017, 12:23

комментарии

Политика

Для чего Саакашвили устроил новый Майдан
Собчак идет в президенты
Зарвавшийся Порошенко из последних сил гадит России
Флотом США управляют психопаты

Шоу-бизнес

Известная певица довела невменяемого Василия Степанова
Галкин без штанов высмеял Собчак
Борисова резко поседела из-за адских таблеток
Питт променял Джоли на молодую актрису

Проишествия

Законопослушный москвич сдал сына полиции
Легенды сирийской войны: погибли генерал "Дед" и российский доброволец
Российская актриса умерла в 45 лет
Упавшая с лестницы Клинтон получила тяжелую травму

Lifestyle

Приходько отругала коллег за концерты в России
Кокшенов вел себя неадекватно перед госпитализацией
Бондарчук в ужасе от скандала с "Матильдой"
Первый канал ждут большие перемены
Шоу-бизнес

Питт променял Джоли на молодую актрису

Разница в возрасте пары составляет 30 с лишним лет
Шоу-бизнес

Галкин без штанов высмеял Собчак

Юморист отреагировал на решение ведущей баллотироваться в президенты
Происшествия

ДТП 20-летней мажорки с шестью жертвами попало на видео

В Харькове внедорожник влетел в толпу людей
Шоу-бизнес

Известная певица довела невменяемого Василия Степанова

Актер кричал на всю квартиру

Гороскоп

Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон
Жена Меньщикова зачала ребенка без романтики
Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года
Прилучный и Муцениеце используют друг друга

Фоторепортажи

Чем удивляла Собчак
Душераздирающие фото прощания с Дмитрием Марьяновым
Россиянки побили западных актрис
Звезда "Дома-2" поразила накачанными ягодицами

Спорт

Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать
Шарапова опозорилась в Москве
Ведущая прогноза погоды удивила зрителей пикантной выходкой (видео)
Овечкин довел до слез онкобольного ребенка

Регионы

Под Москвой мужчина из ревности отрезал ухо бывшей жене
В Башкирии вышедший из себя учитель избил школьника (видео)
Безумные регионы: женщина угнала только что проданную машину
Экспедитор расчленил любовницу после неудачи в постели
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru