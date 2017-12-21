Госдума перезагружает демографическую политику

Нижняя палата парламента в четверг, 21 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект о введении ежемесячных выплат при рождении первенца. Документ устанавливает право на получение выплат при рождении или усыновлении первого и второго ребенка до достижения им полутора лет.



Выплата пособий начнется с января 2018 года из федерального бюджета. Средний размер ежемесячных выплат в следующем году составит 10,5 тысячи рублей, в 2019 – 10,8, а в 2020 году сумма ежемесячной выплаты превысит 11 тысяч рублей.

Всего из бюджета на осуществление поддержки семей в связи с рождением первого ребенка будет направлен 21 миллиард рублей, в 2019 году эта сумма возраст втрое – до 63 миллиардов, а в 2020 году составит 78 миллиардов рублей. Для оформления пособий родителям будет необходимо обратиться в органы соцзащиты и написать заявление в многофункциональном центре предоставления госуслуг.

По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Андрея Исаева, пособием смогут воспользоваться 47% молодых семей. "Это те семьи, где, например, работает только мужчина, а жена до полутора лет находится в отпуске по уходу за ребенком, их совокупный среднедушевой доход меньше полутора прожиточных минимумов в субъекте Федерации. Они будут получать пособие", – пояснил депутат.





Исаев отметил, что ежемесячные выплаты могут увеличить доходы таких семей на 20%. "Мы считаем это решение крайне важным и актуальным в нынешней ситуации, когда Россия сталкивается с новыми демографическими трудностями", – сказал парламентарий.

Кроме того, Госдума приняла в третьем чтении другой президентский законопроект, направленный на стимулирование рождаемости – продление программы материнского капитала до конца 2021 года. Нормативно-правовой акт вводит дополнительные возможности по использованию маткапитала. Теперь выплату можно будет направить на покрытие расходов на платные услуги дошкольного образования ребенка.

Напомним, о необходимости введения дополнительных мер по стимулированию рождаемости президент Владимир Путин говорил в конце ноября. Он призвал представителей исполнительной и законодательной властей "перезагрузить" демографическую политику.

