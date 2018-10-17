Дума упрощает получение компенсации за капремонт

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания 17 октября одобрила в первом чтении законопроект, уточняющий условия предоставления компенсации за уплату взносов на капитальный ремонт. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятая норма упростит получение социальной поддержки для пожилых людей. За законопроект проголосовало абсолютное большинство.



Нормативно-правовой акт вносит изменения в статью 171 Жилищного кодекса России. Законопроект вводит норму, в соответствии с которой документы и информация, подтверждающие уплату ежемесячного взноса на капремонт многоквартирного дома, будут направляться в органы социальной защиты не самими гражданами, а владельцами специального счета и фонда капитального ремонта. У жильцов эти сведения запрашивать больше не будут.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что возможность получения компенсаций за уплату взносов на капремонт предусмотрена российским законодательством. "Это мера социальной поддержки, прежде всего – пожилых людей. Тех, кто старше 70 лет, одиноких пенсионеров", - пояснил председатель нижней палаты.

Пока льгота гражданину предоставляется, только если он доказал отсутствие задолженности за капитальный ремонт. Володин подчеркнул, что для этого пожилому человеку приходится лично заниматься оформлением права на льготу – ездить в различные учреждения, предоставлять информацию в уполномоченные органы.





Спикер отметил, что информацию об отсутствии долга будут направлять владельцы специального счета и фонда капремонта. Делать это будет необходимо в течение пяти дней. "Эта норма законопроекта, принятого в первом чтении, существенно облегчит людям пожилого возраста получение социальной поддержки", – резюмировал Володин.

Напомним, что на пленарном заседании 17 октября спикер предложил депутатам в начале следующего года обсудить реализацию законов о защите прав дольщиков и реновации. По его словам, парламентарии должны контролировать исполнение норм и законов.