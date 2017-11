Трамп бросил жену в зоопарке и улетел к Путину

"Меланья осталась, чтобы увидеть зоопарк и, конечно, Великую китайскую стену, перед тем как отправиться на Аляску", – написал американский президент в своем официальном Twitter. Вьетнам станет последней страной в рамках первого официального турне Трампа по Азии. Ранее лидер США посетил Южную Корею, Японию и КНР. В поездке его сопровождает супруга.

Во Вьетнаме должна состояться беседа президентов России и Америки. Путин и Трамп готовятся встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге. Точные темы переговоров пока не известны, но, по мнению экспертов, они останутся прежними – Северная Корея, Сирия и Украина.

I am leaving China for #APEC2017 in Vietnam. @FLOTUS Melania is staying behind to see the zoo, and of course, the Great WALL of China before going to Alaska to greet our AMAZING troops.