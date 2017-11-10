Трамп бросил жену в зоопарке и улетел к Путину

Президент США Дональд Трамп улетел во вьетнамский Дананг для участия в саммите АТЭС, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным. При этом глава Америки решил не брать с собой жену.

"Меланья осталась, чтобы увидеть зоопарк и, конечно, Великую китайскую стену, перед тем как отправиться на Аляску", – написал американский президент в своем официальном Twitter. Вьетнам станет последней страной в рамках первого официального турне Трампа по Азии. Ранее лидер США посетил Южную Корею, Японию и КНР. В поездке его сопровождает супруга.

Во Вьетнаме должна состояться беседа президентов России и Америки. Путин и Трамп готовятся встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге. Точные темы переговоров пока не известны, но, по мнению экспертов, они останутся прежними – Северная Корея, Сирия и Украина.

I am leaving China for #APEC2017 in Vietnam. @FLOTUS Melania is staying behind to see the zoo, and of course, the Great WALL of China before going to Alaska to greet our AMAZING troops. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 ноября 2017 г.

В то время как Путин прилетел во Вьетнам на саммит, в Белом доме заявили, что окончательная договоренность о встрече лидеров России и Америки на полях АТЭС еще не достигнута, передает ТАСС. "Ничего не назначено", – отметил сопровождающий Трампа в турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Энтон.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на скорое завершение согласования точного времени, места и формата встречи, пишет URA.RU. По словам Пескова, обсуждается вариант проведения таких переговоров в пятницу, 10 ноября.