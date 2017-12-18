Мишель Обама побила Меланью Трамп

Американцы довольны, что пост первой леди страны занимает Меланья Трамп. Рейтинг супруги президента США растет, тогда как сам глава государства теряет популярность.

Негативное отношение к кандидатуре Меланьи Трамп в ходе последних опросов высказали лишь 33% жителей США. Еще 13% не смогли определиться в своих чувствах к первой леди. Положительное отношение к супруге президента высказали 54% респондентов. Притом что после инаугурации Трампа рейтинг президентской второй половины едва достигал 37%, напоминает New York Post.

Для сравнения издание приводит данные опросов 2009 года - начала президентского срока Барака Обамы. Тогда деятельность его супруги Мишель на посту первой леди одобрял 61% американцев.

Тем временем рейтинг самого президента США неуклонно ползет вниз. По данным последних опросов, большинство граждан Соединенных Штатов полагают, что с приходом к власти республиканца Дональда Трампа ситуация в стране ухудшилась. В начале декабря рейтинг президента побил новый антирекорд — его работу на посту главы государства одобряют только 32% американцев.

Дело дошло до того, что американские СМИ составляют рейтинг странностей своего президента. Так, они отмечают, что Трамп постоянно смотрит телевизор (по шесть-восемь часов в день) и не дает никому пульт от телевизора в своем кабинете. Смотрит глава государства в основном новости, обычно это Fox news. Кроме того, президент пьет по 12 банок диетической колы в день. У него в кабинете есть даже специальная кнопка, по нажатию которой ему приносят любимый напиток.

Дональд Трамп постоянно двигает предметы. На некоторых видео из его рабочего офиса можно увидеть, как глава государства переставляет стаканы с ручками и папки с документами, расчищая пространство перед собой. Трамп помешан на чистоте – он постоянно моет руки. Если он считает, что у собеседника руки грязные, он не станет подавать свою для рукопожатия.

Президент очень беспокоится, если долго не слышит о себе в новостях. Два-три дня без упоминания его имени по ТВ – и глава государства впадает в расстройство. Кроме того, Трамп чрезвычайно заботится о своей прическе, которую часто высмеивают в народе.