Мишель Обама побила Меланью Трамп

Негативное отношение к кандидатуре Меланьи Трамп в ходе последних опросов высказали лишь 33% жителей США. Еще 13% не смогли определиться в своих чувствах к первой леди. Положительное отношение к супруге президента высказали 54% респондентов. Притом что после инаугурации Трампа рейтинг президентской второй половины едва достигал 37%, напоминает New York Post.

Для сравнения издание приводит данные опросов 2009 года - начала президентского срока Барака Обамы. Тогда деятельность его супруги Мишель на посту первой леди одобрял 61% американцев.

Тем временем рейтинг самого президента США неуклонно ползет вниз. По данным последних опросов, большинство граждан Соединенных Штатов полагают, что с приходом к власти республиканца Дональда Трампа ситуация в стране ухудшилась. В начале декабря рейтинг президента побил новый антирекорд — его работу на посту главы государства одобряют только 32% американцев.

For whatever the polls are still worth, even they say America loves Melania. #saturdaymorning #MAGA #MelaniaTrump https://t.co/POzRYGTVzA