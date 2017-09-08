Москву осенью ждет масштабное озеленение

Одна из главных целей программы "Моя улица" – создать комфортные условия для прогулок и отдыха жителей столицы. Но невозможно представить себе красивые и уютные городские пространства без зеленых насаждений. Уже этой осенью город ожидает масштабное озеленение: в рамках программы "Моя улица" в столице высадят более 140 тысяч деревьев и кустарников, сообщает Департамент капитального ремонта Москвы.

Не секрет, что растения не только создают комфорт и уют на городских улицах, но и играют огромную роль в городской экологии – они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. Поэтому озеленение Москвы – одна из важнейших составляющих программы "Моя улица".

На столичных улицах высаживается много деревьев и кустарников, в городе создаются новые парки и общественные пространства с зелеными насаждениями. Так, за прошлые годы в рамках "Моей улицы" по всей Москве было высажено порядка восьми тысяч деревьев. В этом же году столицу украсят более пяти тысяч новых деревьев и десятки тысяч кустарников.

Перед проектировщиками стояла нелегкая задача: найти возможность озеленить благоустраиваемые улицы с учетом высокой плотности коммуникаций в центре города. При выборе типов деревьев учитывалось множество фактов, в том числе их устойчивость к условия мегаполиса.

Зеленые насаждения для каждой улицы подбирались индивидуально, согласно концепции благоустройства того или иного пространства. Учитывался облик улицы смена цвета листьев в разные сезоны. В основном корни на благоустроенных улицах и других общественных пространствах пустят липы, вязы, клены, каштаны, декоративные плодовые деревья. При этом количество высаженных деревьев будет только возрастать.

При проектировании учитываются уже существующие насаждения, а перед началом работ проводится всесторонний анализ территории. Все крупномерные деревья, которые уже обосновались на столичных улицах, были выращены в питомниках в строгом соблюдении технологии выращивания.

Раз в 2-5 лет каждое дерево пересаживают для формирования корневой системы, производится обрезка кроны. Так саженцы легче переносят стресс, когда их выкапывают. Средний возраст деревьев, которые высаживаются в центре города, составляет 20-35 лет.

Над созданием зеленых насаждений на благоустраиваемых территориях работает команда специалистов: ландшафтные архитекторы, инженеры садово-паркового строительства, биологи и дендрологи. Они консультируют разработчиков проектов о том, какие растения и где можно высаживать. Исходя из рекомендаций специалистов предлагается породный состав насаждений и характеристики посадочного материала. Учитывается все: возраст, высота, охват ствола, диаметр кроны деревьев.





В ближайшее время будет проведен конкурс на выполнения работ по озеленению городских территорий в рамках "Моей улицы". Подрядчик будет до 2020 года производить работы по содержанию зеленых насаждений. После пересадки крупномеров уход за ними продолжится. Это включает в себя обрезка крон и вырезку суши, внесение органических удобрений, полив, утепление корневой системы и другие работы.

Как гласит статистика приживаемости крупномеров, более 90% деревьев хорошо переносят пересадку, а значит имеют хорошие перспективы роста даже в непростых условиях мегаполиса.

