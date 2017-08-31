Как программа "Моя улица" преображает Москву

Свой 870-летний юбилей Москва встретит с новыми прогулочными набережными, благоустроенными кольцами – Садовым и Бульварным, новыми маршрутами общественного транспорта и множеством других преобразований. В этом году работы по программе "Моя улица" ведутся сразу на десяти столичных бульварах. На благоустроенных пространствах появились новые пешеходные переходы, обновилась система подсветки зданий и деревьев, были обустроены зоны отдыха.

ОБНОВЛЕННОЕ БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО



На четырех бульварах – Тверском, Страстном, Петровском и Сретенском бетонную плитку заменили на гранитную. Площадь у станции метро "Кропоткинская" также вымостили гранитом. Как сообщает портал "Москва меняется", к концу осеннего сезона на Бульварном кольце будет полностью восстановлена историческая посадка деревьев, включая редкие голландские липы, шведские рябины и серебристые клены.

Новые деревья и кустарники будут высажены и на Садовом кольце, после чего оно уже на всем своем протяжении будет оправдывать свое название. Кроме того, в рамках программы на Садовом расширят тротуары, приведут в порядок площади и дворы, обновят асфальт и плитку.

ПЛОЩАДЬ ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА

Масштабная работа была проведена на площади Тверской Заставы. Так, 19 августа здесь успешно прошли испытания по запуску трамвая, а около месяца назад на свое место вернулся памятник писателю Максиму Горькому. Центральным элементом благоустройства площади станет возрождение сквера с липами и яблонями.

Зеленые насаждения станут природной стеной, защищающей пешеходов от проезжей части. Дальнейшее озеленение ожидает и Тверскую улицу. Напомним, в 2016-м на ней уже высадили липы и расширили тротуары. В этом году планируется высадить еще 54 дерева.

ЛУБЯНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Кардинальное преображение ожидает и Лубянскую площадь. Из транспортной развязки она превратится в комфортное для пешеходов пространство и станет частью нового туристического маршрута от Политехнического проезда к парку "Зарядье". Здесь планируется создать зону отдыха "Музейный парк" с "зеленым" амфитеатром в сквере перед зданием самого музея.

Проект не предполагает вырубку зеленых насаждений сквера, напротив, в дополнение к существующим деревьям планируется высадить клен, липу, рябину, астильбу, папортоник и клопогон. Также по замыслу архитекторов, на Лубянскую площадь будет возвращен исторический фонтан с питьевой водой, демонтированный в 1934 году и перемещенный во внутренний двор Александрийского дворца.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СРЕТЕНКИ

Подошли к концу работы по благоустройству улицы Сретенка. В порядок привели не только саму улицу, но и фасады зданий, освещение, дворы. А между Большим Сергиевским и Пушкаревым переулками была организована альпийская горка – ландшафтная композиция из камней, имитирующая горный пейзаж. Для автомобилистов сохранили две полосы движения.

Помимо этого, здесь будет введено двустороннее движение автобусов. По предварительным расчетам, число пассажиров на автобусных маршрутах увеличится в четыре раза. Кроме того, на участке Сретенки от Пушкарева переулка организовали выделенную полосу для общественного транспорта в сторону Садового кольца. Место для выделенок освободили за счет реорганизации парковочного пространства.

Дополнительные парковочные карманы были созданы в прилегающих переулках. Сокращение парковок также позволило на полметра расширить тротуары. Кроме того, для удобства пешеходов количество наземных переходов увеличилось с шести до восьми. Ожидается, что после окончания работ поток пешеходов на Сретенке увеличится в среднем в два раза. При этом транспортная пропускная способность улицы не снизится.

ЧИСТОЕ НЕБО УЛИЦ

На столичных дорогах после благоустройства в среднем на три метра расширятся тротуары, что даст возможность размещать уличные кафе, не мешая пешеходам. Еще одним из важных моментов программы "Моя улица" стала трансформация электросетей – их перевели в подземные кабели.

Благодаря такому подходу к замене коммуникаций общественные пространства станут визуально шире. Корме того, новые технологии позволят организовать инженерию города таким образом, что в дальнейшем при аварии не придется перекапывать всю улицу.

ПРОГУЛОЧНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ

Немало внимания уделили и благоустройству 12-ти столичных набережных. Уже в мае часть Якиманской стала пешеходной, а к концу года из пространств вдоль реки образуется большая "прогулочная дуга". Одной из самых протяженных зон для прогулок станет территория вдоль набережной в Краснопресненском районе, переходящая в Пресненскую.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Отмечается, что программа "Моя улица" позитивно отразилась на туристическом потоке – количество людей, прогуливающихся по улицам, где прошла реконструкция, увеличилось в разы. После благоустройства городская среда станет более доступной и для маломобильных граждан за счет установки пандусов и плавных съездов.

В рамках остаточных работ городским службам предстоит установить фонтаны на центральных площадях и сделать пешеходные зоны более удобными для прогулок, дополнив их скамейками. Последними штрихами станут работы по высадке деревьев – как и в прошлом году, посадка будет производиться в конце октября – начале декабря.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, программа "Моя улица" будет продолжена и в 2018 году, однако основные работы в центре города планируется завершить именно в 2017-м. Это означает, что в следующем году в центре уже не будет масштабных перекрытий.