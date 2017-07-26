На набережных Москвы-реки появятся километры пешеходных маршрутов

Работы по благоустройству столичных набережных в рамках программы "Моя улица" продолжаются, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. После их завершения Смоленская, Ростовская и Саввинская набережные станут единой прогулочной зоны вдоль Москвы-реки от Нового Арбата до Новодевичьего монастыря.

Тротуары расширят на 2,7-7,5 метра, пешеходные дорожки выложат крупной гранитной плиткой. У реки организуют смотровые площадки с лавочками, установят урны и информационные стелы. Планируется отремонтировать фасады домов вдоль набережных. Работы по развитию пешеходных зон будут вестись и на других набережных. В городе появятся километры пешеходных маршрутов.