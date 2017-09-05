Россияне мечтают о дистанционной работе

Несмотря на желание россиян работать из дому, больше половины не готовы перейти на удаленную работу, если зарплата уменьшится. Но если доход упадет не более чем на четверть, треть россиян с радостью перейдет на удаленку.

Опрос, проведенный порталом Зарплата.ру, показал, что в подавляющем большинстве работоспособные россияне с радостью работали бы дистанционно. 98% опрошенных хотели бы иметь возможность работать из дома. Некоторые даже согласны на небольшое уменьшение зарплаты.

Во время проведения опроса каждый десятый респондент заявил, что он уже и так работает дистанционно. Остальные им только завидовали, если верить полученным данным. Больше всего офисных сотрудников прельщает возможность не тратить время и средства на дорогу в офис – об этом прямо сказали три четверти опрошенных – а также решать днем свои дела, о чем заявили 69% респондентов. Каждый пятый с радостью обедал бы дома, 16% мечтают ходить на работе в пижаме и небритыми, а 13% прямо заявили о собственной социопатии: глаза бы их не видели этих коллег. Для женщин также важна возможность быть с ребенком.

При этом 39% опрошенных россиян считают, что удаленные сотрудники зарабатывают меньше, чем работающие из офиса, а 18%, напротив, думают, что работа из дома позволит им надеяться на повышение зарплаты. 56% респондентов не готовы перейти на удаленную работу, если уровень их зарплаты сократится. А вот 38% согласятся на такие условия, если их доход сократится не больше, чем на четверть.