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Главные правила устройства на удаленную работу

Фото: GLOBAL LOOK press/Sabrina Vani
Евгения Попова

Евгения Попова блогер

 Эксперт в подборе, контроле и управлении персоналом, основатель кадрового агентства по подбору удаленных сотрудников, специалист по продажам в интернете, консультант по организации удаленных отделов продаж.
Удаленная работа – это трудовая деятельность на конкретную компанию на постоянной основе с окладом, подразумевающая территориальное нахождение сотрудника у себя дома. И это не фриланс, когда человек предоставлен сам себе, и ни от кого не зависит его доход и количество заказов. У того, кто работает удаленно, есть постоянный работодатель, оклад или процент от сделанной работы, график, обязанности и задачи, которые он выполняет регулярно и ведет отчетность. Если у человека есть причины, по которым он не в состоянии выйти в офис, с помощью удаленной работы он может себе позволить быть трудоустроенным, иметь доход и работать в комфортных для него условиях. И это является преимуществом удаленной работы перед работой в офисе.
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Как получить удаленную работу и какие вопросы появляются у соискателей?

Для кого подойдет удаленная работа

Для тех, кто имеет какую-то причину находиться дома. Она отлично подойдет для тех, у кого несовершеннолетние дети, для людей с ограниченными способностями, с временной нетрудоспособностью, пенсионерам, а также программистам, техническим специалистам, людям, живущим на периферии, в регионах, которые территориально ограничены выбором офисной работы, предложениями вакансий и достойной заработной платой в своем городе. В основном, работодатели удаленных вакансий – это московские компании. А для человека, ищущего удаленную работу, нет географических границ.

Недостатки удаленной работы

Более перспективную работу с точки зрения карьерного роста, все же предлагает только "офис". И еще: если работник не умеет сам себя мотивировать и организовывать, то он не будет востребованным специалистом. Очень много зависит от самодисциплины. Также недостатком является возможность попасть на недобросовестного работодателя. Нужно быть грамотно подкованным в поиске, разбираться в нюансах и деталях.

Ограничения по возрасту

Ограничения устанавливает работодатель и соискатель. Кто-то и в пенсионном возрасте готов начать заново постигать новую профессию, стать пользователем компьютера и идти в ногу со временем. А кто-то, будучи молодым, может думать, что он "не у дел", иметь сплошные отговорки и быть неуверенным в себе. Есть примеры, когда пенсионеры успешно работают в колл-центре или личным помощником в крупной компании. Многим компаниям не важно какого возраста сотрудник. Важно, чтобы он был подходящим по своим навыкам.

Может ли гражданин другой страны работать удаленно

На практике да, конечно может. Работодатель обычно не ищет дистанционно в каком-то конкретном городе или стране себе сотрудника, если, конечно, нет намерения продаж в конкретном городе. Но иногда, так складывается, что отклики квалифицированных специалистов поступают из одного региона. Например, на вакансии в сфере IT бывает очень много откликов от специалистов из Украины. Поэтому компании начинают искать именно там.

Фото: GLOBAL LOOK press/Gary Burchill

Насколько обязателен для работодателя опыт претендента

Требования диктует сама компания. Если мы говорим про массовые вакансии, которым можно легко обучиться, и компания подразумевает это обучение, у нее есть методология. Если такая компания готова набирать людей потенциально подходящих и обучать, то опыт не нужен. Есть две степени компетенции нанимаемого сотрудника. Первая, это которую легко освоить, а вторая, когда она требует некоторой определенного уровня знаний в конкретной области и определенного опыта. 

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Как выплачивают зарплату и сколько раз в месяц

Так же, как и в офисе. Следуя сформированному в компании порядку, по договоренности с банком и способу оформления удаленного сотрудника в свой штат, компания начисляет зарплату по определенному реестру. Компания может работать с удаленным сотрудником по письменной или устной договоренности. Выплаты могут происходить, например, на безналичный счет физического лица.

Какой график на удаленной работе

Удаленная работа – это не фриланс. Поэтому здесь такие же правила, как и в офлайн работе. Конечно, есть отличие от офисной работы. Например, есть задачи с временным сроком, и так как нет визуального контроля от работодателя, удаленный сотрудник вправе самостоятельно выбирать время для работы, хоть поздно ночью или рано утром. У него больше свободы на распределении своего рабочего времени. Испытательный срок зависит от компании.

Какие документы нужны для устройства на работу онлайн

Если компания трудоустраивает официально, значит необходимы все документы, которые нужны для оформления. Если работа "по договоренности", то никакие документы не нужны, в некоторых случаях это только паспорт. Все то же самое, что и в офисной работе по трудовому законодательству. Предоставляется весь соцпакет.

Как обучиться специфике работы удаленно

Уже сейчас существует многообразие разных курсов, тренингов, вебинаров, семинаров по обучению тем или иным удаленным профессиям. Есть индивидуальное обучение и групповое, онлайн-школы. Концентрация этой информации – в соцсетях, например, ВКонтакте. 

По каким параметрам происходит отбор кандидата

Любой выбор кандидата – это оценка его компетентности. Первым этапом просматриваются резюме кандидата. Не все работодатели делают акцент на опытных людей. Есть вакансии, которые подразумевают под собой профильное обучение. Далее следует собеседование. У всех происходит по-разному. Кому-то достаточно диалога с вопросами, кому-то нужны "ролевки по скриптам", кто-то дает психологическое тестирование по определению психотипа кандидата. Кардинальных отличий от офисного найма нет. У каждого руководителя своя стратегия на распознавание кандидата.

Где искать удаленную работу

Там же, где и офисную. Сейчас более 40 площадок в интернете. Это могут быть сайты, биржи-труда, группы в соцсетях, где предлагаются удаленные вакансии. При поиске не забывайте ставить пометку о том, что ищете именно удаленную работу.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Как можно определиться с выбором новой работы

Во-первых, нужно посмотреть, есть ли предложения в удаленной сфере в рамках своего функционала офлайн в офисе. Есть вероятность, что человек думает, что с его функционалом удаленную работу не найти. Проверьте. Второе: если смежных профессий нет, то нужно идти из позиции "что бы мне хотелось делать, где бы я себя мог применить, что мне было бы интересно, чему хочу научиться"? Нужно понимать широту предложений на удаленном рынке и адекватно понимать соответствие своих навыков и предложений. Если выбранная профессия кардинально новая, требующая других навыков, которым нужно учиться, то сначала нужно инвестировать время и деньги в новые знания, и лишь потом претендовать на эту должность. Массовые вакансии, не требующие определенного опыта и колоссальных профильных знаний: аналитик с простым функционалом, расшифровщик записей (транскрибер), писатель, наборщик текста, специалист технической поддержки, удаленный диспетчер (такси, эвакуаторы), онлайн-консультант (сотрудник интернет-магазина) и многое другое.

Как не нарваться на работодателей-мошенников

Внимательно изучите вакансию. На этом этапе уже можно выявить работодателей-мошенников. Например, высокая зарплата и одновременно минимальные требования. Это очень подозрительно. Или название вакансии не соответствует функционалу. Или работодатель сам не знает, чего хочет. Или у компании нет названия, или отсутствует какая-либо информация о ней. Попадаются сомнительные приглашения в сетевой маркетинг. Бывает, что на этапе собеседования предлагают платные курсы, или просят сделать полноценную работу бесплатно. Важно не перепутать тестовое задание с полноценным блоком работы. На этапе испытательного срока нужно задавать вопросы, изучать работу компании, чтобы понять, развивается она или стоит на месте. Необходимо, чтобы вам дали достаточный материал, объяснили суть работы, а не бросили на произвол. Разговаривайте с работодателем, объясняйте, чего вам не хватает, что не понятно.

Как вести себя на собеседовании

Нужно быть инициативным, нужно осознавать свое желание работать, дать понять работодателю, что вы сможете обучиться, у вас есть потенциал. И это нужно показать практически, доказать, предложить дать вам тестовое задание и проявить себя, продемонстрировать свое желание.

Как избавиться от страха при поиске удаленной работы

Сначала нужно определить причину своего страха, создать психологический настрой на то, что ничего страшного не происходит. Сказать себе, что даже если сейчас потерплю очередную неудачу, то я все равно не остановлюсь, я буду действовать, продолжать искать и это уже полдела. Если причина страха быть обманутым, нужно задавать вопросы работодателю на собеседовании для адекватной оценки. Если человек не уверен, что не сможет справиться с удаленной работой, не будет хватать времени или навыков, то тут не попробуешь – не поймешь.

Как грамотно составить резюме

Важно правильно себя позиционировать. Обязательно при составлении резюме нужно учитывать все, что есть в опыте, где вы когда-либо работали. Неважно, официально или нет. Даже если это была не удаленная работа, в резюме лучше ее указать. Образование также лучше указать все, даже если оно незаконченное, а также стажировки и курсы - даже если они длились 2-3 месяца. Личные данные о себе – не менее важный пункт. Только не надо писать шаблонными фразами. Напишите о себе "минисочинение", Приведите в качестве примера реальную историю, которая вас охарактеризует с положительной стороны. Так будет более наглядно, честно и правильно. И это вас может выделить из списка кандидатов на должность.

Как стать востребованным удаленным сотрудником

Востребованность – это когда тебя ценят. А чтобы тебя ценили, нужно соответствовать требованиям своего работодателя. Любая нормальная, адекватная компания ищет в команду дисциплинированного, инициативного профессионала. Чтобы его не нужно было контролировать ежесекундно, но при этом получать отличный результат. Если человек не будет стоять на месте, будет развивать свои профессиональные навыки, он будет востребованным. 

20 июня 2017, 14:27

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