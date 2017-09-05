В деле "пьяного" мальчика появились таинственные мужчины

В Железнодорожном суде Подмосковья начался допрос свидетелей по делу о ДТП, в котором погиб шестилетний "пьяный" мальчик. По словам одного из них, после случившегося возле машины появились двое мужчин и переместили тело ребенка.

О странных обстоятельствах ДТП рассказала Тамара Лапкина, которая видела все из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже. По ее словам, удар был такой силы, что автомобиль даже повело, сообщает "Московский комсомолец".

"Ребенок исчез под колесами. В тот же момент дедушка начал стучать по капоту с криками: "Что вы здесь гоняете!" – вспомнила Лапкина. После наезда Ольга Алисова вышла из салона, осмотрела машину и встала у подъезда, где оставалась около часа. Оказать помощь ребенку, который был еще жив, она даже не пыталась, отметила очевидица.

Через какое-то время к Алисовой подошли два молодых человека восточной внешности. "Худощавые, темные, лет под 30. Что-то южное было в их чертах", – пояснила Лапкина.

Виновница ДТП передала им какой-то сверток – возможно, ключи или телефон. "Затем эти мужчины подняли ребенка и положили его на заднее сиденье автомобиля Алисовой. Я еще им сказала: "Может, мальчика лучше не трогать? У него ведь травмы серьезные", – подчеркнула свидетельница. По ее словам, после этого таинственные незнакомцы исчезли.

Услышав показания Лапкиной на судебном заседании, Алисова пожаловалась на головную боль. Также она заявила, что сказано много неправды.

Напомним, что трагедия произошла 23 апреля в подмосковной Балашихе. Как утверждает следствие, Ольга Алисова, управлявшая Hyundai Solaris, насмерть сбила шестилетнего ребенка во дворе жилого дома.

В июне отец дошкольника Роман Шимко получил заключение судмедэксперта. Согласно документу, в крови его сына содержались смертельные 2,7 промилле алкоголя. По словам родителей "пьяного" мальчика, в ходе расследования на свидетелей оказывалось давление, а уголовное дело не возбуждали около месяца.

