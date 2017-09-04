ГАИшник спас от самосуда сбившую "пьяного" мальчика Алисову

Свидетели смертельного наезда на шестилетнего мальчика в Балашихе хотели учинить самосуд над автомобилисткой. От линчевания Ольгу Алисову спас оформлявший ДТП инспектор ДПС Артем Зибницкий.

По словам инспектора, когда он прибыл на место аварии, врач сразу сообщил, что ребенок мертв. В это время Ольга Алисова вышла из автомобиля, чтобы посмотреть, что произошло. Собравшиеся зеваки стали кричать, что ее нужно убить.

"Я усадил ее в патрульный автомобиль, говорил с ней, но она ничего не отвечала. Мы доложили руководству и начали заниматься оформлением ДТП. Толпа пыталась нанести женщине побои. Граждане находились в районе подъезда, кто-то прыгал на патрульный автомобиль, хотели заняться самосудом", – рассказал Артем Зибницкий в судебном заседании.

Как заявлял ранее родственник Ольги, ей постоянно поступали и поступают прямые угрозы – ее угрожают, например, облить кислотой и пророчат другие ужасы. По его словам, факты, на который опираются угрожающие, пережаренные – мол, жена главы ОПГ начинает откупаться-отмазываться.

"Это все вранье – есть неоспоримые факты. Ее супруг действительно сидит, в составе группы совершил преступление, сидит давно, должен скоро выйти. Сел в 20 лет – дурак малолетний. Супруга его, у нее тоже ребенок, она работает в салоне связи простым консультантом", – рассказал родственник Ольги.

Напомним, ДТП произошло 23 апреля в подмосковной Балашихе. Как утверждает следствие, Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris во дворе жилого дома насмерть сбила шестилетнего ребенка. В июне следователь вызвал отца мальчика Романа Шимко и вручил ему заключение судебно-медицинской экспертизы. Согласно документу, в крови его сына в момент аварии нашли смертельные для ребенка 2,7 промилле алкоголя. При этом родители ребенка утверждают, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца.