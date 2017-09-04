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ГАИшник спас от самосуда сбившую "пьяного" мальчика Алисову

Ольга Алисова. Фото: dni.ru
Свидетели смертельного наезда на шестилетнего мальчика в Балашихе хотели учинить самосуд над автомобилисткой. От линчевания Ольгу Алисову спас оформлявший ДТП инспектор ДПС Артем Зибницкий.
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По словам инспектора, когда он прибыл на место аварии, врач сразу сообщил, что ребенок мертв. В это время Ольга Алисова вышла из автомобиля, чтобы посмотреть, что произошло. Собравшиеся зеваки стали кричать, что ее нужно убить.

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"Я усадил ее в патрульный автомобиль, говорил с ней, но она ничего не отвечала. Мы доложили руководству и начали заниматься оформлением ДТП. Толпа пыталась нанести женщине побои. Граждане находились в районе подъезда, кто-то прыгал на патрульный автомобиль, хотели заняться самосудом", – рассказал Артем Зибницкий в судебном заседании.

Как заявлял ранее родственник Ольги, ей постоянно поступали и поступают прямые угрозы – ее угрожают, например, облить кислотой и пророчат другие ужасы. По его словам, факты, на который опираются угрожающие, пережаренные – мол, жена главы ОПГ начинает откупаться-отмазываться.

"Это все вранье – есть неоспоримые факты. Ее супруг действительно сидит, в составе группы совершил преступление, сидит давно, должен скоро выйти. Сел в 20 лет – дурак малолетний. Супруга его, у нее тоже ребенок, она работает в салоне связи простым консультантом", – рассказал родственник Ольги.

Напомним, ДТП произошло 23 апреля в подмосковной Балашихе. Как утверждает следствие, Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris во дворе жилого дома насмерть сбила шестилетнего ребенка. В июне следователь вызвал отца мальчика Романа Шимко и вручил ему заключение судебно-медицинской экспертизы. Согласно документу, в крови его сына в момент аварии нашли смертельные для ребенка 2,7 промилле алкоголя. При этом родители ребенка утверждают, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца. 

Автор: Алексей Минин4 сентября 2017, 19:46

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