Несчастный случай: убийца "пьяного" мальчика частично признала вину

Находившаяся за рулем сбившей шестилетнего мальчика машины Ольга Алисова утверждает, что это был несчастный случай. Сторона обвинения тем временем считает, что вина женщины полностью доказана.

В ходе первого судебного заседания по существу 31-летняя Ольга Алисова частично признала свою вину в гибели шестилетнего мальчика во дворе дома в Балашихе. Адвокат женщины Наталия Куракина считает, что вина ее клиентки не доказана.

"Виновной я себя признаю, но не во всем. Я признаю, что я сбила ребенка. Я не согласна, что разговаривала по мобильному телефону", – заявила обвиняемая в ходе судебного заседания. Прокурор опровергает версию защиты и считает, что вина автоледи полностью доказана. "Органы предварительного расследования выявили, что Алисова использовала телефон и заведомо нарушала правила дорожного движения: передвигалась со скоростью более 20 километров в час, неправильно оценила ситуацию, имела техническую возможность обнаружить пешехода, произвела наезд на несовершеннолетнего", – сказал прокурор.

Сейчас Ольгу Алисову обвиняют по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Суд в июле заменил Ольге меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 15 сентября. Позже срок ареста был продлен до 30 января 2018 года.

Ранее адвокат предлагала проверить ее клиентку на полиграфе. Кроме того, защитник подчеркнула, что Ольга была вынуждена сменить место жительства и работу из-за постоянной травли. После этого угрозы посыпались уже на адвоката, из-за чего та, в свою очередь, обратилась в полицию.