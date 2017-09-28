Зять Трампа внезапно оказался женщиной

С момента инаугурации Дональда Трампа муж его старшей дочери Джаред Кушнер стал играть важную роль в политике страны. Однако недавно журналисты выяснили, что на выборах зять миллиардера был зарегистрирован как женщина.

Как рассказал инсайдер в избирательной комиссии штата Нью-Йорк, старший советник президента США Джаред Кушнер указал в анкете для голосования себя как женщину, сообщает портал Wiredсо. В заполненной форме также отмечалось, что зять президента родился в январе 1981 года.

Кушнер указал, что избирателем он зарегистрировался еще осенью 2009 года, а в выборах последний раз участвовал в ноябре 2016 года. Теперь журналисты теряются в догадках, ошибка это или спланированный обман.

Сам Кушнер пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Белый дом также отказался говорить что-либо по этому поводу. А вот эксперты уверены, что неспособность заполнить простую анкету избирателя сильно подрывает политический авторитет Кушнера.

"Кушнер не может заполнить основную документацию, не испортив ее. И как после этого можно надеяться, что он принесет мир на Ближний Восток?" – отметил один из политических экспертов Брэд Бэнум.

Публикация от Jared Kushner (@jaredkushner8) Май 6 2017 в 6:05 PDT

Ранее в СМИ появилась информация о том, что не менее шести советников Трампа, в том числе его зять, использовали в служебных целях свои личные почтовые ящики. Отметим, что с тех пор как Дональд Трамп вступил в должность президента, он неустанно подвергается критике из-за политики кумовства: почти все члены большой семьи миллиардера активно принимают участие в делах Белого дома.