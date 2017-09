Меланья Трамп стремительно лысеет

На тревожные мысли о том, что законодательница моды Меланья Трамп лысеет, наводят ее последние снимки для Tatler. Первую леди США фотографировали в саду Белого дома. Обычно Меланья стоит прямо, и зрителю не видна ее макушка.

Однако на последних снимках она запечатлена наклонившей голову к камере – первая леди поливает грядки, сажает растения. И с этого ракурса отлично видно, что пробор на голове супруги Дональда Трампа поредел.

Если проследить "эволюцию" снимков Меланьи, то можно заметить, что с годами вид ее некогда роскошных волос действительно ухудшился. Локоны славянской красотки стали тоньше. На некоторых последних фото даже видно, что первая леди пытается замаскировать лысеющую голову тем же хитрым способом, что и ее супруг – она делает косой пробор и фиксирует переднюю прядь на лбу, создавая эффект челки.

Why GQ's takedown of Melania Trump was really just a hit job. https://t.co/mvuQkfbP3o pic.twitter.com/jbDP92hoMQ